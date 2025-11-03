УКР
СБУ заочно повідомила про підозру бойовику, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна

СБУ встановила особу ще одного рашиста, який вчиняв воєнні злочини

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру бойовику, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна

Йдеться про Володимира Полуполтінних – командира створеного рашистами "6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР", який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Командир "ЛНР"-підрозділу особисто катував українських захисників

За даними слідства, 10 червня 2022 року фігурант віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.

Як встановило розслідування, Полуполтінних особисто вбрав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру "Z".

За матеріалами справи, фігурант – мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних РФ незаконних збройних формувань.

З початку повномасштабної війни зловмисник у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полуполтінних про підозру, - порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).

З ким ми збираємося вести якісь переговори...
03.11.2025 13:42 Відповісти
Подорож до ківи та портнова, гарантовано забезпечена, всьому оточенню полуполтіних, а їх добре знають!!!
Хіба що він сам повіситься?? Родичам його, меньше мороки буде!!
03.11.2025 13:42 Відповісти
Z - Zionism
03.11.2025 14:06 Відповісти
знають хто це, знають що живий, знають де він знаходиться.
03.11.2025 14:09 Відповісти
Бойовика і його сім'ю на концерт кобздона...
03.11.2025 14:17 Відповісти
 
 