СБУ заочно сообщила о подозрении боевику, который вырезал "Z" на лбу пленного украинского воина

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении боевику, который вырезал "Z" на лбу пленного украинского воина

Речь идет о Владимире Полуполтинном – командире созданного рашистами "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка ЛНР", который входит в состав вооруженных формирований Южного военного округа РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Командир "ЛНР"-подразделения лично пытал украинских защитников

По данным следствия, 10 июня 2022 года фигурант отдал приказ подчиненным о пытках украинских воинов, попавших в плен во время боев на восточном фронте.

Как установило расследование, Полуполтинный лично участвовал в пытках. Документировано, что во время одной из пыток он ножом вырезал на лбу военнопленного украинца букву "Z".

По материалам дела, фигурант – житель временно оккупированной части территории Луганской области, который в 2014 году присоединился к подконтрольным РФ незаконным вооруженным формированиям.

С начала полномасштабной войны злоумышленник в составе оккупационных группировок российских войск участвовал в боях на востоке Украины.

В настоящее время следователи Службы безопасности заочно сообщили Полуполтинным о подозрении - нарушение требований статей 4, 13, 14, 15 Конвенции о обращении с военнопленными, которой запрещается любой незаконный акт или бездействие со стороны государства, держащего в плену, и создающие серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под ее охраной, совершенное группой лиц).

