Україна за кордоном розшукує близько 1,2 тис. осіб, - Офіс Генпрокурора

Кількість відмов в екстрадиції до України, порівняно із 2022 роком, зменшилася.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Ірина Діденко.

"Якщо у 2022-2023 роках було приблизно 56% відмов переважно через війну, то зараз це близько 20%. Зусиль для цього докладено багато", - зазначила вона.

Безпека

За словами Діденко, Україна доводила, що здатна забезпечити безпеку, запрошувала послів країн, де була безумовна відмова від видачі.

"В будь-який час консул може відвідати людину, яка була видана, з нею поговорити, з’ясувати, в яких умовах вона утримується.

Перелік установ для людей, яких видають, визначено, їх акцептовано. Тому, коли представники інших країн побачили, як у нас відбувається цей процес, там почали розблоковувати екстрадицію", - наголосила вона.

Процедура екстрадиції

Діденко зазначила, що якщо підтверджується, що розшукувана особа перебуває в певній країні і її затримують, то Україна готує повний пакет документів і скеровує повноцінний запит на екстрадицію.

"З початку повномасштабного вторгнення Офісом Генерального прокурора на стадії досудового розслідування направлено майже 800 запитів про екстрадицію.

Додатково направлено 460 запитів про тимчасовий арешт політичних діячів та інших громадян РФ", - зазначила вона.

Особливу частку становлять запити у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень - майже 200, з яких майже половина вже задоволена.

"Загалом Україна за кордоном розшукує близько 1200 осіб", - додала Діденко.

