Україна за кордоном розшукує близько 1,2 тис. осіб, - Офіс Генпрокурора
Кількість відмов в екстрадиції до України, порівняно із 2022 роком, зменшилася.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Ірина Діденко.
"Якщо у 2022-2023 роках було приблизно 56% відмов переважно через війну, то зараз це близько 20%. Зусиль для цього докладено багато", - зазначила вона.
Безпека
За словами Діденко, Україна доводила, що здатна забезпечити безпеку, запрошувала послів країн, де була безумовна відмова від видачі.
"В будь-який час консул може відвідати людину, яка була видана, з нею поговорити, з’ясувати, в яких умовах вона утримується.
Перелік установ для людей, яких видають, визначено, їх акцептовано. Тому, коли представники інших країн побачили, як у нас відбувається цей процес, там почали розблоковувати екстрадицію", - наголосила вона.
Процедура екстрадиції
Діденко зазначила, що якщо підтверджується, що розшукувана особа перебуває в певній країні і її затримують, то Україна готує повний пакет документів і скеровує повноцінний запит на екстрадицію.
"З початку повномасштабного вторгнення Офісом Генерального прокурора на стадії досудового розслідування направлено майже 800 запитів про екстрадицію.
Додатково направлено 460 запитів про тимчасовий арешт політичних діячів та інших громадян РФ", - зазначила вона.
Особливу частку становлять запити у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень - майже 200, з яких майже половина вже задоволена.
"Загалом Україна за кордоном розшукує близько 1200 осіб", - додала Діденко.
Повний текст інтерв'ю із заступницею начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора читайте за посиланням.
В часи картонного майдану разом з підтримкою Малюка хотів захопити контроль над розслідуваннями НАБУ та САП
А імітація "вбивства" -- вистава для наївних.
Мабуть зараз "портнов" періодично приїжджає до України зі свого Монако.
Все не так, щоб не зробила держава - все одно недобре . . .
Так ідіть в ОГП працювати в управління міжнародно-правового співробітництва і зробіть все на 100%. Які всі, блін "вумні".
У давніх римлян був принцип "я зробив все, що міг - хто може, най зробить краще".
Ви не уявляєте собі, що таке процедура екстрадиції . . . Сполучені Штати Америки, з усіма їхніми ФБР і Мінюстами вже 11-й рік (з 2014 року) не можуть добитися від Австрії видачі Фірташа за звинуваченнями в корупції. Не могли за часів Байдена, тепер не можуть за часів Трампа, якого прям всі бояться. США теж "погано працюють" ???
Перестаньте триндіти, екстрадиція - це процедура складна і не завжди успішна. Коли починається тягомотина, що "звинувачення політично мотивовані, не видавайте", то суди за кордоном стільки будуть розглядати, що людина на пенсію вийти встигне. Бо у них повага до всіх дрібниць судової процедури, аби потім не було звинувачень в несправедливому суді.
А Ви одразу "Батальйон Монако розшукали вже ?", "Не переломісться від роботи" і так далі . . .