Україна за кордоном розшукує близько 1,2 тис. осіб, - Офіс Генпрокурора

Як Україна шукає підозрюваних за кордоном?

Кількість відмов в екстрадиції до України, порівняно із 2022 роком, зменшилася.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Ірина Діденко.

"Якщо у 2022-2023 роках було приблизно 56% відмов переважно через війну, то зараз це близько 20%. Зусиль для цього докладено багато", - зазначила вона.

Безпека

За словами Діденко, Україна доводила, що здатна забезпечити безпеку, запрошувала послів країн, де була безумовна відмова від видачі.

"В будь-який час консул може відвідати людину, яка була видана, з нею поговорити, з’ясувати, в яких умовах вона утримується.

Перелік установ для людей, яких видають, визначено, їх акцептовано. Тому, коли представники інших країн побачили, як у нас відбувається цей процес, там почали розблоковувати екстрадицію", - наголосила вона.

Процедура екстрадиції

Діденко зазначила, що якщо підтверджується, що розшукувана особа перебуває в певній країні і її затримують, то Україна готує повний пакет документів і скеровує повноцінний запит на екстрадицію.

"З початку повномасштабного вторгнення Офісом Генерального прокурора на стадії досудового розслідування направлено майже 800 запитів про екстрадицію.

Додатково направлено 460 запитів про тимчасовий арешт політичних діячів та інших громадян РФ", - зазначила вона.

Особливу частку становлять запити у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень - майже 200, з яких майже половина вже задоволена.

"Загалом Україна за кордоном розшукує близько 1200 осіб", - додала Діденко.

Повний текст інтерв'ю із заступницею начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора читайте за посиланням.

розшук екстрадиція Діденко Ірина Офіс Генпрокурора
+6
Портнова ж знайли - самий дієвий пошук
14.11.2025 10:21 Відповісти
+5
А Іспанській поліції нах ці вистави?
14.11.2025 10:29 Відповісти
+2
І Міндіча теж?
14.11.2025 10:16 Відповісти
генПРокурор РИГОюрист -часи післявузівського миттєвого старту кар"єрного росту у військовій прокуратурі СЕВАСТОПОЛЯ в часи Януковича (агента кремля) ...Аж до КРИМненашу...2014-2015 рік приймав участь антитерористичній операції !!! Як військовий прокурор у Рівеньскій області. На фронті не був -АЛЕ МАЄ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА АТО . Трішки покерував податковою. Потім керував Держадмінітрсацією ім Єрмака у Києві , а потім став самим молодим генпПРокурорвищем Української РИГОвлдаи часів великої війни Рашистоімперії проти Україні.
В часи картонного майдану разом з підтримкою Малюка хотів захопити контроль над розслідуваннями НАБУ та САП
14.11.2025 11:03 Відповісти
Ніхто його не шукав.

А імітація "вбивства" -- вистава для наївних.

Мабуть зараз "портнов" періодично приїжджає до України зі свого Монако.
14.11.2025 10:24 Відповісти
А Іспанській поліції нах ці вистави?
Вистава була для дурнів. А іспанській поліції monopenisualno...
14.11.2025 10:38 Відповісти
є підтвердження вашим словам окрім фантазії?
14.11.2025 21:52 Відповісти
Так: живий-живісінький Портнов... Як Вам його показати? Він же не для того інсценував своє "вбивство", щоб потім на кожний запит першого-ліпшого збирати прес-конференцію для журналістів.
15.11.2025 14:25 Відповісти
міндич чото ржот, як лавров )
14.11.2025 10:23 Відповісти
Накуя брехати? Почитайте постанови чому та чи інша держава відмовила в екстрадиції. Там у більшості випадків написано, чорним по білому- не були представлені належні докази які доводять вину. Що це означає, розкажу на прикладі найпростішого- гроші Арбузова (гаманець овоча), гроші на западі заморозили авансом(тобто повірили і заморозили), а що робили наші прокурори- правильно, нічого, в ДУПІ колупались (може по тупості а може стімул був). Прийшов срок, а нічого нема, аба така куйня написана, вот а далі що усі знають. У нас ******* чинуші свої про.**** за чужі видавати, мол це не ми,то все вони
14.11.2025 10:30 Відповісти
все простіше - тяжкое наслєдіє кремля
14.11.2025 10:47 Відповісти
Це як гра в хованки (в дитинстві називали жмурки): спочатку дається час на те, щоб сховатися, а потім починаються пошуки!
14.11.2025 10:32 Відповісти
прокурор тоже на зарплаті у міндіча?
14.11.2025 10:41 Відповісти
Батальон Монако розшукали вже?
14.11.2025 10:55 Відповісти
не переломіться від роботи
14.11.2025 11:20 Відповісти
Чи є серед розшукуваних особи, які мають також і паспорти Ізраїлю? Я просто питаю.
14.11.2025 14:04 Відповісти
Форумчани - Вам колись буває щось нормально чи у Вас 24/7/365 критичні дні ?
Все не так, щоб не зробила держава - все одно недобре . . .
Так ідіть в ОГП працювати в управління міжнародно-правового співробітництва і зробіть все на 100%. Які всі, блін "вумні".
У давніх римлян був принцип "я зробив все, що міг - хто може, най зробить краще".
Ви не уявляєте собі, що таке процедура екстрадиції . . . Сполучені Штати Америки, з усіма їхніми ФБР і Мінюстами вже 11-й рік (з 2014 року) не можуть добитися від Австрії видачі Фірташа за звинуваченнями в корупції. Не могли за часів Байдена, тепер не можуть за часів Трампа, якого прям всі бояться. США теж "погано працюють" ???
Перестаньте триндіти, екстрадиція - це процедура складна і не завжди успішна. Коли починається тягомотина, що "звинувачення політично мотивовані, не видавайте", то суди за кордоном стільки будуть розглядати, що людина на пенсію вийти встигне. Бо у них повага до всіх дрібниць судової процедури, аби потім не було звинувачень в несправедливому суді.
А Ви одразу "Батальйон Монако розшукали вже ?", "Не переломісться від роботи" і так далі . . .
14.11.2025 14:29 Відповісти
Все правильно форумчани пишуть. А на рахунок США, то якщо вони переконливо просять, то всіх їм віддають
14.11.2025 14:40 Відповісти
 
 