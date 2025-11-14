Задержан злоумышленник, который требовал 1,2 миллиона долларов у харьковской предпринимательницы. ФОТОрепортаж

Харьковчанка получила более миллиона долларов от партнера своего покойного мужа за его долю в бизнесе. Узнав об этом от знакомой потерпевшей, злоумышленник длительное время "терроризировал" женщину и принуждал ее отдать деньги.

Он даже прикрепил гранату к ее автомобилю, пытаясь оказать психологическое давление. Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении, информирует Цензор.НЕТ.

51-летний мужчина угрожал женщине и требовал деньги, ссылаясь на вымышленный долг

Как установили оперативники, злоумышленник требовал 1,2 миллиона долларов у владелицы ресторана и вдовы совладельца сети супермаркетов. Женщина получила эти средства как "отступные" за долю бизнеса ее мужа.

Летом 2024 года предпринимательница обратилась в полицию. Следствие установило, что 51-летний ранее судимый житель Запорожья узнал о деньгах из разговора с общей знакомой. Он позвонил женщине и заявил, что она должна передать ему всю сумму, якобы покрывая вымышленный долг покойного мужа.

Во время одного из визитов потерпевшей к знакомой, злоумышленник прикрепил к ее автомобилю предмет, похожий на гранату, после чего по телефону назвал это "последним предупреждением".

12 ноября полицейские провели масштабные обыски на территории Харьковской, Сумской, Киевской областей и в городе Запорожье.

Изъяли мобильные телефоны, с которых осуществлялись угрозы, гранаты, огнестрельное оружие и черновые записи с информацией о потерпевшей.

Злоумышленника задержали в Киевской области. Ему сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается установление других причастных лиц.

