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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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За $2-15 тис. пропонували втекти за кордон: затримано чотирьох організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

У різних областях України заблоковано нові схеми ухилення від мобілізації та затримано чотирьох організаторів оборудок.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, за гроші від 2 до 15 тис. доларів ділки пропонували своїм "клієнтам" втекти за кордон поза пунктами пропуску або використовуючи підроблені документи.

Одеська область

Так, на Одещині затримано двох місцевих ділків, які діяли окремо, але за схожою схемою: перевозили ухилянтів до прикордоння в обхід блокпостів. Звідти чоловіки мали самостійно незаконно перейти кордон, дотримуючись інструкцій, що отримали.

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Затримано чотирьох організаторів ухилянтських схем

Один з фігурантів для безперешкодного перетину блокпостів намагався використовувати фальшиве військове посвідчення та перепустку.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині затримано 45-річного охоронця на місцевій залізниці, який розгорнув удома власну типографію, де "штампував" призовникам фейкові меддовідки про інвалідність.

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Затримано чотирьох організаторів ухилянтських схем

Київська область

На Київщині правоохоронці викрили ділка, який організував "трансфер" ухилянтів до Одещини, звідки вони мали поза межами пропускного пункту перейти до Придністров’я.

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Затримано чотирьох організаторів ухилянтських схем

Що загрожує організаторам?

  • Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів).
  • Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: 

Київська область (4615) Одеська область (4092) СБУ (13927) ухилянти (1418) Дніпропетровська область (5094)
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Питання, коли мусорня піде на фронт?
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20.11.2025 14:35 Відповісти
не для того мама квіточку ростила!
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20.11.2025 14:44 Відповісти
Я все розумію, але не розумію одне, чому людина, яка не хоче воювати має нести покарання, але міністр, який вкрав мільйони, має покарання лише відставка.
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20.11.2025 15:20 Відповісти
 
 