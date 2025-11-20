За $2-15 тис. пропонували втекти за кордон: затримано чотирьох організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

У різних областях України заблоковано нові схеми ухилення від мобілізації та затримано чотирьох організаторів оборудок.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, за гроші від 2 до 15 тис. доларів ділки пропонували своїм "клієнтам" втекти за кордон поза пунктами пропуску або використовуючи підроблені документи.

Одеська область

Так, на Одещині затримано двох місцевих ділків, які діяли окремо, але за схожою схемою: перевозили ухилянтів до прикордоння в обхід блокпостів. Звідти чоловіки мали самостійно незаконно перейти кордон, дотримуючись інструкцій, що отримали.

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Один з фігурантів для безперешкодного перетину блокпостів намагався використовувати фальшиве військове посвідчення та перепустку.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині затримано 45-річного охоронця на місцевій залізниці, який розгорнув удома власну типографію, де "штампував" призовникам фейкові меддовідки про інвалідність.

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Київська область

На Київщині правоохоронці викрили ділка, який організував "трансфер" ухилянтів до Одещини, звідки вони мали поза межами пропускного пункту перейти до Придністров’я.

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Що загрожує організаторам?

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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