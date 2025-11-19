Новости Фото
2 095 21

Организовал канал переправки уклонистов за границу: на Закарпатье разоблачен командир роты, - ГБР. ФОТО

Разоблачили схему незаконной переправки двух мужчин призывного возраста через государственную границу. Ее организовал командир роты части вместе с сообщниками.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как действовала схема

Отмечается, что военный действовал в сговоре со своим подчиненным и двумя гражданскими сообщниками. Через посредника они находили желающих "исчезнуть" из страны. Цена "бегства" составляла 10 тысяч долларов за одного человека.

Командир роты организовал схему для уклонистов

Подчиненный командира контролировал процесс логистики уклонистов, которых переодевали в форму, перевозили служебным авто с военными номерами и сопровождали до пограничной зоны.

Командир роты организовал схему для уклонистов

Деньги должны были передавать близкие родственники уже после того, как уклонисты позвонят из-за границы и подтвердят, что переправка прошла успешно. Впрочем, правоохранители задержали нарушителей за 400 метров до границы с Румынией.

Что грозит

Командиру роты, его подчиненному и двум гражданским лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных мотивов.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Командиру, его подчиненному и двум гражданским сообщникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие военнослужащие и гражданские лица, которые могли быть вовлечены в схему.

ГБР (3433) уклонисты (1345) Закарпатская область (2754)
Топ комментарии
А вообще-то благородный командир роты. Сначала стулья-потом деньги. Когда уже стулья будут за границей. Никакого кидалова.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:58 Ответить
Які 9-ть років ? Під час війни - 15 рочків у "курнику" з повною конфіскацією майна і грошей.
показать весь комментарий
19.11.2025 16:03 Ответить
Так того хто міндича переправив теж так грізно засудити, так ігорюша? Чи то "не на часі"?
показать весь комментарий
19.11.2025 16:20 Ответить
Та це мєстний за зе і тцк тоаить - воювати не хоче, зате усіх туди посилає, щоб його попку захищали.... Я даже подумую, що це ботік подоляковський..... Нічого єрмака уссунуть - буде йому тяжко
показать весь комментарий
19.11.2025 16:42 Ответить
Не годуйте троля
показать весь комментарий
19.11.2025 17:04 Ответить
В першу чергу потрібно почати призов до армії військових пенсіонерів як ти, які в мирний час отримували зарплату, а коли почалася війна сидять в погрібах і закликають замість себе воювати молодим. І обов'язково, щоб тебе тцк ********** перед відправкою на фронт, може тоді буде менше вихваляти зєлю і бусифікацію.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:23 Ответить
Ти зовсім здурів ??? Я зеленського вихваляв ??? Навпаки, критикував його шмарклежуйство щодо організації національного спротиву кацапам. Зеленський - це ікона ухилянтів-зрадників, таких як ти. Я не військовий, а офіцер запасу (військова икафедра у ВНЗ) у відставці (за віком). Ти хоч почитай у гуглі, що це таке. Війна - справа молодих, здорових і сильних, а не дідів. Тому, хлопчику, знімай підгузник і - до ТЦК, захищати Україну.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:33 Ответить
Плювати на твій вік, відволічеш дрон своєю тушкою. Про молодь забудь, як і про свою пенсію. Це молодь забезпечує тебе пенсією, а ти її на війну хочеш відправити замість себе. Європа не буде довго тобі платити пенсію.Молодь тисячами тікають з країни, за офіційними джерелами більше 200 тисяч сзч, до тебе не доходить, що це саме через методи та способи мобілізації? З 30 тисяч кого бусифікують, 21 тисяча тікає. Ти на цьому сайті найбільший прихильник тцк та їх методів, тільки й пишеш про ухилянтів які в 18 років не йдуть на фронт, але мовчиш про дітей депутатів, прокурорів які в 35 років на пенсії і тд. Та хоч всіх підряд на вулиці лови, як ти бажаєш, більше половини втіче з цієї армії.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:51 Ответить
Молодь тікає з України, на заміну їдуть бангладешці та пакистанці. На ринку праці - глибока криза Джерело: https://censor.net/r3585793
Ось наслідки твоїх закликів мобілізувати молодь.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:53 Ответить
Ну що ухилянте, все життя сидів на шиї працюючих, знаємо яка була " військова служба" у совку... А тепер йдіть замість мене воювати.... Для тебе! ->

закон про добровільне повернення на службу з 60 років

Закон дозволяє чоловікам та жінкам після 60 років укладати контракт на військову службу за певних умов. Основні положення: медична придатність, письмова згода командира, щомісячний випробувальний термін, погодження з Генеральним штабом (для офіцерів). Граничного віку для служби за контрактом не встановлено, контракт укладається на 1 рік з можливістю продовження і автоматично припиняється після завершення воєнного стану.

Так що, старий пердун, ВАС чекають
показать весь комментарий
20.11.2025 08:47 Ответить
Важка доля на тебе чекає ігорьок, ох як важко тобі буде.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:04 Ответить
Ухилянте, вилізай з погріба - годі підгузники загаджувати. На фронті тобі буде важко, але хоч чоловічу честь і гідність власною кров"ю відчистиш.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:13 Ответить
Не хочу вас лякати (підозрюю, що вас цим давно не злякаєш, швидше заохотиш) але, згідно злодійських традицій, попасти на курник у випадку посадки шансів у того, хто закликає комусь навішати строк побільше, на кілька порядків більше, чим у того, хто просто мутив тему і попався.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:57 Ответить
Як же все прогнило вУкраїні! Корупція всюди! Просто жах якийсь, варіантів небагато- вішати на стовпах та деревах, без винятків. Піймався на крадіжці, хабарі, зраді- на стовб! Можливо тоді щось в країні змінетьця!
показать весь комментарий
19.11.2025 16:11 Ответить
Взагалі то вони працювали на користь ******** окупантам, московським!! Вішати за такий злочин, а не «портновським» по губам водити!!!!
показать весь комментарий
19.11.2025 16:15 Ответить
А Зє в очі сміється американській журналістці на питання про корупцію)))
показать весь комментарий
19.11.2025 16:37 Ответить
Кому подібні новини потрібні? Хіба що пенсіонерам і ПТСР-щикам
показать весь комментарий
19.11.2025 17:06 Ответить
Он, як рясно лайном ************, загадили мережу «борцуни за Україну», у бабиній кофті! СтарШой із зелупнів, дав команду, - «Гадити ротом, йолопи!!»…?!?!
показать весь комментарий
19.11.2025 19:17 Ответить
 
 