Организовал канал переправки уклонистов за границу: на Закарпатье разоблачен командир роты, - ГБР. ФОТО
Разоблачили схему незаконной переправки двух мужчин призывного возраста через государственную границу. Ее организовал командир роты части вместе с сообщниками.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как действовала схема
Отмечается, что военный действовал в сговоре со своим подчиненным и двумя гражданскими сообщниками. Через посредника они находили желающих "исчезнуть" из страны. Цена "бегства" составляла 10 тысяч долларов за одного человека.
Подчиненный командира контролировал процесс логистики уклонистов, которых переодевали в форму, перевозили служебным авто с военными номерами и сопровождали до пограничной зоны.
Деньги должны были передавать близкие родственники уже после того, как уклонисты позвонят из-за границы и подтвердят, что переправка прошла успешно. Впрочем, правоохранители задержали нарушителей за 400 метров до границы с Румынией.
Что грозит
Командиру роты, его подчиненному и двум гражданским лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных мотивов.
Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Командиру, его подчиненному и двум гражданским сообщникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие военнослужащие и гражданские лица, которые могли быть вовлечены в схему.
Ось наслідки твоїх закликів мобілізувати молодь.
закон про добровільне повернення на службу з 60 років
Закон дозволяє чоловікам та жінкам після 60 років укладати контракт на військову службу за певних умов. Основні положення: медична придатність, письмова згода командира, щомісячний випробувальний термін, погодження з Генеральним штабом (для офіцерів). Граничного віку для служби за контрактом не встановлено, контракт укладається на 1 рік з можливістю продовження і автоматично припиняється після завершення воєнного стану.
Так що, старий пердун, ВАС чекають
Вони паразити, які відккпились від фронту, отримують непогану зарплату з бюджету, але державу захищати не збираються... та займаються корупцією та підривом боєздатності країни.
В їх число також входять прикордонники на західному кордоні, мєнти, Тцкшники