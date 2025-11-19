Организовал канал переправки уклонистов за границу: на Закарпатье разоблачен командир роты, - ГБР. ФОТО

Разоблачили схему незаконной переправки двух мужчин призывного возраста через государственную границу. Ее организовал командир роты части вместе с сообщниками.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как действовала схема

Отмечается, что военный действовал в сговоре со своим подчиненным и двумя гражданскими сообщниками. Через посредника они находили желающих "исчезнуть" из страны. Цена "бегства" составляла 10 тысяч долларов за одного человека.

Подчиненный командира контролировал процесс логистики уклонистов, которых переодевали в форму, перевозили служебным авто с военными номерами и сопровождали до пограничной зоны.

Деньги должны были передавать близкие родственники уже после того, как уклонисты позвонят из-за границы и подтвердят, что переправка прошла успешно. Впрочем, правоохранители задержали нарушителей за 400 метров до границы с Румынией.

Что грозит

Командиру роты, его подчиненному и двум гражданским лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных мотивов.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Командиру, его подчиненному и двум гражданским сообщникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие военнослужащие и гражданские лица, которые могли быть вовлечены в схему.