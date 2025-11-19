На Волыни задержали перевозчика военнообязанных через границу вместе с "клиентами". ФОТОрепортаж
Вечером 13 ноября оперативники Волынского пограничного отряда на территории Камень-Каширского района остановили автомобиль JEEP, за рулем которого находился 35-летний житель Луцка.
Волынянин в салоне внедорожника перевозил нескольких мужчин призывного возраста, целью которых было незаконное пересечение госграницы, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Правоохранители задержали водителя и одного из пассажиров — 27-летнего жителя Житомира. В то же время трое других мужчин бросились бежать вглубь лесного массива.
Поиски продолжались почти сутки. Под утро пограничники выследили и задержали двух беглецов. Еще одного нарушителя нашли вечером вблизи поселка Любешов. Во время задержания он оказал сопротивление правоохранителям.
Правонарушителями оказались 26-летние жители Львова и Луцкого района, а также 27-летний житель Житомирской области. Незаконное "путешествие" обошлось каждому из них в 4 500 долларов США.
Лучанину сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 40 суток с возможностью внесения залога в размере более 240 тысяч гривен. На остальных задержанных составлены административные материалы, а одному из них придется отвечать еще и за злостное неповиновение сотрудникам ГПСУ. Меру наказания будет определять суд.
Навіщо їм життям ризикувати за 100т грн та ще й самому нормальне спорядження закупляти на ц ігроші?
Бачу населення все більше в совок тягне, щоб когось попринижувати. Дивіться потім, щоб нові українці з Азії вас не принижували.