10 тысяч евро за "услугу": пограничники разоблачили схему незаконного пересечения границы. ФОТОрепортаж

Пограничный патруль задержал трех жителей Киевской и Винницкой областей за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины с Румынией на участке отдела "Герца" Черновицкого пограничного отряда.

В ходе проведения оперативно-проверочных мероприятий с задержанными сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности Черновицкого пограничного отряда получили информацию о том, что мужчины обратились за помощью в незаконном пересечении границы к одному из телеграм-каналов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали схемы

Его создал житель приграничья и вместе со своей знакомой подыскивал желающих попасть за границу в обход пунктов пропуска.

К незаконной сделке злоумышленники привлекли действующего инспектора пограничной службы.

Схема была следующей: найдя клиентов, организаторы передали их пограничнику, который совместно со своим родственником должен был довезти их до границы, указать дальнейшее направление движения, а также место и способ преодоления инженерных заграждений. Однако пограничники раскрыли их противоправную деятельность и задержали всех ее участников.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что за свои услуги теневые бизнесмены требовали по 10 тысяч евро с человека.

Главные организаторы противоправной схемы задержаны. Им вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления - "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Читайте также: Сообщено о подозрении пограничникам, которые способствовали незаконному выезду более 120 мужчин. ФОТОрепортаж











Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция разоблачили еще 6 "уклонистских схем" в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж