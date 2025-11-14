10 тисяч євро за "послугу": прикордонники викрили схему з незаконного перетину кордону. ФОТОрепортаж
Прикордонний патруль затримав трьох мешканців Київської та Вінницької областей за спробу незаконного перетинання державного кордону України з Румунією на ділянці відділу "Герца" Чернівецького прикордонного загону.
В ході проведення оперативно-перевірочних заходів із затриманими, співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону отримали інформацію про те, що чоловіки звернулися по допомогу в незаконному перетинанні кордону до одного з телеграм-каналів, передає Цензор.НЕТ.
Деталі схеми
Його створив мешканець прикордоння та разом зі своєю знайомою підшукував охочих потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску.
До незаконної оборудки зловмисники залучили діючого інспектора прикордонної служби.
Схема була наступною: знайшовши клієнтів, організатори передали їх прикордоннику, який спільно зі своїм родичем мав довезти їх до кордону, вказати подальший напрямок руху, а також місце та спосіб подолання інженерних загороджень. Однак, прикордонники викрили їхню протиправну діяльність та затримали всіх її учасників.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що за свої послуги тіньові бізнесмени вимагали по 10 тисяч євро з людини.
Головних організаторів протиправної схеми затримано. Їм вручене повідомлення про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, - "незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль