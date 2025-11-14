УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11583 відвідувача онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Затримання ухилянтів на кордоні
1 030 3

10 тисяч євро за "послугу": прикордонники викрили схему з незаконного перетину кордону. ФОТОрепортаж

Прикордонний патруль затримав трьох мешканців Київської та Вінницької областей за спробу незаконного перетинання державного кордону України з Румунією на ділянці відділу "Герца" Чернівецького прикордонного загону.

В ході проведення оперативно-перевірочних заходів із затриманими, співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону отримали інформацію про те, що чоловіки звернулися по допомогу в незаконному перетинанні кордону до одного з телеграм-каналів, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі схеми

Його створив мешканець прикордоння та разом зі своєю знайомою підшукував охочих потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску.

До незаконної оборудки зловмисники залучили діючого інспектора прикордонної служби.

Схема була наступною: знайшовши клієнтів, організатори передали їх прикордоннику, який спільно зі своїм родичем мав довезти їх до кордону, вказати подальший напрямок руху, а також місце та спосіб подолання інженерних загороджень. Однак, прикордонники викрили їхню протиправну діяльність та затримали всіх її учасників.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що за свої послуги тіньові бізнесмени вимагали по 10 тисяч євро з людини.

Головних організаторів протиправної схеми затримано. Їм вручене повідомлення про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, - "незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також читайте: Повідомлено про підозру прикордонникам, які сприяли незаконному виїзду понад 120 чоловіків. ФОТОрепортаж

прикордонники
прикордонники
прикордонники

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6733) кордон (4997) прикордонники (1246) Румунія (1398) Україна (7311)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всі зацікавленні особи знают що "БІГУНКИ" це кусок хліба прикордонників, але не всіх а керівництва, а цей один засранец рішив в одну пельку жерти, прикордонники це банда створенна братами Литвинами для того щоб годувати керівництво і випускати чи запускати тих кого потрібно. ще раз повторю це банда
показати весь коментар
14.11.2025 14:44 Відповісти
Ви якийсь знервований. Сходіть до ТЦК і вас обов'язково попустить.
показати весь коментар
14.11.2025 15:06 Відповісти
Діяльність ціх трьох братів має бути ретельно досліджена відповідними органами!!!
показати весь коментар
14.11.2025 16:52 Відповісти
 
 