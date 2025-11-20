УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12448 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
1 409 5

За 12 тисяч доларів обіцяв працевлаштувати чоловіків на посади з бронюванням: на Київщині затримано зловмисника. ФОТОрепортаж

У поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих ГУНП у Київській області потрапив 39-річний мешканець Черкащини, який за гроші обіцяв допомогти "легально" уникнути мобілізації.

Він пропонував чоловікам призовного віку фіктивно працевлаштуватися на державне підприємство, аби оформити бронь від служби в армії, інформує Цензор.НЕТ.

Для цього зловмисник нібито планував скористатися "сталими знайомствами" серед керівництва держустанови.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переконуючи клієнтів скористатися його схемою, чоловік розповідав про умови, за яких працевлаштованим особам не потрібно буде з’являтися на роботу, а лише отримати документи про бронювання. Він навіть одразу надавав список документів, необхідних для оформлення на роботу. Вартість посади з "бронею" становила для клієнтів 4 тисячі доларів.

Йому загрожує 8 років в'язниці

Внутрішня безпека поліції та слідчі поліції Київщини під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури затримали чоловіка, коли той отримав гроші за оформлення документів на трьох осіб.

Наразі слідчі поліції вже оголосили фігуранту підозру, - зловживання впливом. Тепер за свої махінації зловмисник може провести за ґратами до восьми років.

Читайте: За $2-15 тис. пропонували втекти за кордон: затримано чотирьох організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

поліція
поліція
поліція
поліція

Читайте: У Києві Нацполіція припинила схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4615) Нацполіція (15731) Черкаська область (240)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******* свиня
показати весь коментар
20.11.2025 16:57 Відповісти
Економічне бронювання ?
Чи еконо-міндічне
показати весь коментар
20.11.2025 17:14 Відповісти
Так 12т или 4? Или 4-это то,что осталось после задержания?
показати весь коментар
20.11.2025 17:17 Відповісти
А у навчальних закладах Дніпра не обіцяють, а працевлаштовують.
показати весь коментар
20.11.2025 17:25 Відповісти
Аби не надписи на спинах то вони з підозрюваним виглядають як брати.
показати весь коментар
20.11.2025 17:51 Відповісти
 
 