За 12 тисяч доларів обіцяв працевлаштувати чоловіків на посади з бронюванням: на Київщині затримано зловмисника. ФОТОрепортаж

У поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих ГУНП у Київській області потрапив 39-річний мешканець Черкащини, який за гроші обіцяв допомогти "легально" уникнути мобілізації.

Він пропонував чоловікам призовного віку фіктивно працевлаштуватися на державне підприємство, аби оформити бронь від служби в армії, інформує Цензор.НЕТ.

Для цього зловмисник нібито планував скористатися "сталими знайомствами" серед керівництва держустанови.

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Переконуючи клієнтів скористатися його схемою, чоловік розповідав про умови, за яких працевлаштованим особам не потрібно буде з’являтися на роботу, а лише отримати документи про бронювання. Він навіть одразу надавав список документів, необхідних для оформлення на роботу. Вартість посади з "бронею" становила для клієнтів 4 тисячі доларів.

Йому загрожує 8 років в'язниці

Внутрішня безпека поліції та слідчі поліції Київщини під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури затримали чоловіка, коли той отримав гроші за оформлення документів на трьох осіб.

Наразі слідчі поліції вже оголосили фігуранту підозру, - зловживання впливом. Тепер за свої махінації зловмисник може провести за ґратами до восьми років.

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