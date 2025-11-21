Украина впервые экстрадировала российского военного за время войны: пытал пленных, среди жертв — гражданин Литвы. ВИДЕО

Украина передала Литовской Республике военнослужащего РФ, подозреваемого в военных преступлениях на территории нашего государства. По материалам дела, фигурант пытал пленных, а среди пострадавших от его действий был гражданин Литвы, который занимался волонтерством в Украине.

Экстрадиция состоялась по материалам совместного расследования Службы безопасности, Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Это первая экстрадиция за время полномасштабного вторжения

"Это впервые с начала полномасштабной войны, когда наше государство выдает задержанного военнослужащего РФ другому иностранному государству", – отметил заместитель председателя СБУ бригадный генерал Сергей Наумюк.

Согласно материалам производства, задержанный рашист – гражданин страны-агрессора Марген Гаджимагомедов, инспектор военной полиции 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии РФ.

По материалам дела, он пытал пленных, которые находились в тюрьме, оборудованной врагом на территории временно оккупированного аэродрома в Мелитополе в Запорожской области.

Среди пострадавших от его действий был волонтер из Литвы, который помогал Силам обороны Украины с первых дней полномасштабной войны.

Как установило расследование, в застенках к пленным применяли различные пытки: держали в сейфах, душили до потери сознания, подвешивали за связанные руки, обливали холодной водой на морозе и пытали током.

Украинские защитники взяли рашиста в плен во время боев в районе Работино в августе 2024 года.

По материалам следователей СБУ и иностранных партнеров, Вильнюсский городской суд признал фигуранта подозреваемым в нарушении Женевских конвенций, законов и обычаев войны.

По запросу Генеральной прокуратуры Литвы в конце октября Украина провела процедуру экстрадиции подозреваемого для его привлечения к правосудию.

"В соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики, за военные преступления против гражданских лиц и военнопленных, совершенные путем их пыток и незаконного лишения свободы, грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет или пожизненное заключение", – подчеркнул заместитель Генерального прокурора Литвы Гинтас Иваускас.

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