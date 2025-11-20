Осуждена супружеская агентов ФСБ, наводивших российские "грады" на Сумщину и призывавших сдаваться россиянам
По доказательной базе Службы безопасности по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получила агентурная пара ФСБ, которую задержали в апреле 2024 года в Шосткинском районе Сумщины.
Как установило расследование, злоумышленниками являются мужчина и его жена, которые по заказу оккупантов наводили по региону российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", информирует Цензор.НЕТ.
Основными "целями" врага были подразделения Сил обороны, защищающие северо-восточные границы Украины.
Детали расследования
По данным следствия, сначала ФСБ через Telegram-канал завербовала 63-летнюю женщину, которая затем привлекла к сотрудничеству с рашистами своего 68-летнего мужа, разделявшего ее прокремлевские взгляды.
Установлено, как предатели на собственном автомобиле объезжали приграничные районы Сумщины, где отслеживали позиции украинских защитников и "отчитывались" куратору из РФ.
Также мужчина в общении с окружающими оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал украинцев сложить оружие перед рашистами.
Сотрудники Службы безопасности задержали агентов "на горячем", когда они выехали на новую разведвылазку. Тогда у них изъяли смартфоны с отмеченными геолокациями Сил обороны на гугл-картах и контактами с куратором от ФСБ.
По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал обоих злоумышленников виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
