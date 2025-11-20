РУС
Новости Государственная измена
Осуждена супружеская агентов ФСБ, наводивших российские "грады" на Сумщину и призывавших сдаваться россиянам

Осуждены супруги-агенты ФСБ: им грозит 15 лет тюрьмы

По доказательной базе Службы безопасности по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получила агентурная пара ФСБ, которую задержали в апреле 2024 года в Шосткинском районе Сумщины.

Как установило расследование, злоумышленниками являются мужчина и его жена, которые по заказу оккупантов наводили по региону российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", информирует Цензор.НЕТ.

Основными "целями" врага были подразделения Сил обороны, защищающие северо-восточные границы Украины.

Детали расследования

По данным следствия, сначала ФСБ через Telegram-канал завербовала 63-летнюю женщину, которая затем привлекла к сотрудничеству с рашистами своего 68-летнего мужа, разделявшего ее прокремлевские взгляды.

Установлено, как предатели на собственном автомобиле объезжали приграничные районы Сумщины, где отслеживали позиции украинских защитников и "отчитывались" куратору из РФ.

Также мужчина в общении с окружающими оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал украинцев сложить оружие перед рашистами.

Сотрудники Службы безопасности задержали агентов "на горячем", когда они выехали на новую разведвылазку. Тогда у них изъяли смартфоны с отмеченными геолокациями Сил обороны на гугл-картах и контактами с куратором от ФСБ.

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал обоих злоумышленников виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

СБУ (20621) Сумская область (3850) ФСБ (1979) Шосткинский район (114)
От гниди!Здохнуть в тюрмі
20.11.2025 17:08 Ответить
Ну не падлюкі, га ?!?!?!
20.11.2025 17:19 Ответить
Типові подєльніки отих зрадників, бариг на крові Українців, - міндіча, цукербергів, шиферів, умерова, шурми, зеленського, єрмака, шмигаля, данилова,….
20.11.2025 17:42 Ответить
 
 