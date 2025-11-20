Засуджено подружжя агентів ФСБ, які наводили російські "Гради" на Сумщину та закликали здаватися росіянам
За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентурна пара ФСБ, яку затримали у квітні 2024 року у Шосткинському районі Сумщини.
Як встановило розслідування, зловмисниками є чоловік та його дружина, котрі на замовлення окупантів наводили по регіону російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", інформує Цензор.НЕТ.
Основними "цілями" ворога були підрозділи Сил оборони, які захищають північно-східні кордони України.
Деталі розслідування
За даними слідства, спочатку ФСБ через Телеграм-канал завербувала 63-річну жінку, яка потім залучила до співпраці з рашистами свого 68-річного чоловіка, що поділяв її прокремлівські погляди.
Встановлено, як зрадники на власному авто об’їжджали прикордоння Сумщини, де відстежували позиції українських захисників та "звітували" кураторові з РФ.
Також чоловік у спілкуванні з оточуючими виправдовував збройну агресію РФ та закликав, щоб українці склали зброю перед рашистами.
Співробітники Служби безпеки затримали агентів "на гарячому", коли вони виїхали на нову розвідвилазку. Тоді у них вилучили смартфони із позначеними геолокаціями Сил оборони на гугл-картах та контактами з куратором від ФСБ.
За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
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