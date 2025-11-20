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Новини Державна зрада
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Засуджено подружжя агентів ФСБ, які наводили російські "Гради" на Сумщину та закликали здаватися росіянам

Засуджено подружжя агентів ФСБ: їм загрожує 15 років в’язниці

За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентурна пара ФСБ, яку затримали у квітні 2024 року у Шосткинському районі Сумщини.

Як встановило розслідування, зловмисниками є чоловік та його дружина, котрі на замовлення окупантів наводили по регіону російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", інформує Цензор.НЕТ.

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Основними "цілями" ворога були підрозділи Сил оборони, які захищають північно-східні кордони України.

Деталі розслідування

За даними слідства, спочатку ФСБ через Телеграм-канал завербувала 63-річну жінку, яка потім залучила до співпраці з рашистами свого 68-річного чоловіка, що поділяв її прокремлівські погляди.

Встановлено, як зрадники на власному авто об’їжджали прикордоння Сумщини, де відстежували позиції українських захисників та "звітували" кураторові з РФ.

Також чоловік у спілкуванні з оточуючими виправдовував збройну агресію РФ та закликав, щоб українці склали зброю перед рашистами.

Співробітники Служби безпеки затримали агентів "на гарячому", коли вони виїхали на нову розвідвилазку. Тоді у них вилучили смартфони із позначеними геолокаціями Сил оборони на гугл-картах та контактами з куратором від ФСБ.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Також читайте: За $2-15 тис. пропонували втекти за кордон: затримано чотирьох організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13927) Сумська область (4752) ФСБ (1544) Шосткинський район (165)
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От гниди!Здохнуть в тюрмі
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20.11.2025 17:08 Відповісти
Ну не падлюкі, га ?!?!?!
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20.11.2025 17:19 Відповісти
Типові подєльніки отих зрадників, бариг на крові Українців, - міндіча, цукербергів, шиферів, умерова, шурми, зеленського, єрмака, шмигаля, данилова,….
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20.11.2025 17:42 Відповісти
та обнулити к херамсобачим цю старезну н1кчемну нечистьйобнуту))
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21.11.2025 02:46 Відповісти
Когда уже в Украине будет смертная казнь? Ну нельзя способствовать содействию преступлений, предатели должны быть умерщвлены.
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21.11.2025 03:18 Відповісти
 
 