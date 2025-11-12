15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, наводивший российские удары по складам топлива в Запорожье
По данным Службы безопасности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ, который шпионил для врага в Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Предатель передавал врагу координаты баз топлива и движение топливозаправщиков для корректировки атак РФ
Он корректировал воздушные атаки РФ по местным складам горюче-смазочных материалов. Контрразведка СБУ задержала злоумышленника в июне 2024 года.
Как установило расследование, по заданию врага фигурант обходил прифронтовой город, отслеживал геолокации баз топлива, отмечал их координаты на гугл-картах и мессенджером отправлял куратору.
Также агент отслеживал интенсивность движения и ориентировочное количество топливозаправщиков, в частности с военной маркировкой, которые находились на территории складов.
С помощью ударов по логистической инфраструктуре рашисты планировали помешать бесперебойной поставке топлива для гражданского населения и Сил обороны, воюющих на южном фронте.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
По материалам СБУ суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4329599.html Таких вибл... виродків, як ЗЄля і його банда, Україна ще не знала
Пачки валюти, знайдені під час обшуку у друзів ЗЕленого ******** - Міндича і т.д:
Шо ви там, без світла? Чи палите бензин по 1.5 долара за літр? Чи виплачує кредит за зарядну станцію, вартістю в дві зарплати?
Тепер ви хоч знаєте, що винні в цьому не лише виродки-росіяни, а й зелені гниди. Гниди, у яких були гроші на будівництво захисних споруд, в тому числі від партнерів, але ЗЕленій банді було "шкода" витрачати їх задля захисту України і українців. Тому гроші просто так і лежали в палетах по квартирах друзів Зеленського.
Це вже не просто корупція. Це - державна зрада, вбивство нашої економіки і людських життів просто за пачки доларів.
Неможливо пробачити.
P.S. До речі, "видатний" борець з корупцією Найєм не міг не знати про цю схему. Він просто вчасно здриснув з корабля, але покривав злочин друзів Зеленського скільки міг.
Сметанат борщу:
Зрадофіли вірили, що чемодани грошей таскає Порошенко, а насправді чемодани грошей таскає ЗЕкоманда.
Kurt Wootz:
Ви тільки вдумайтесь: масштабну корупційну схему злодії Зеленського-Міндіча організували в офісі державного зрадника Деркача.
Це цей самий покидьок, який разом з 73% *********** бобіків розганяв фейк про "жмурукуобнімаю".
27.05.2025 Рьошик:
Двушка ушла, будет в Москве через полторы недели.
Якщо хто не зрозумів, то 2 мільйони доларів злодії Зеленського-Міндіча передали в москву.
Чому в Москві ніколи не буде блекаута усім ясно?
Чому злодії сиділи в офісі державного зрадника Деркача, всім ясно?
А я вас пореджав в 2019, чим це все закінчиться?
Ви думали що на Москву полетять фламінги? Наївні, на москву пішов крадений на укриттях кеш.
От скажіть мені- невже пришиблені бобіки справді вірили в якусь Фламінгу?
Як можна бути таким безмежно тупим?
Як можна думати, що злодії з 95 кварталу з російськими та ізраїльськими паспортами раптом стануть ракетобудівниками?
Hellis:
За інформацією від депутата Я.Железняка, головним по відмиванню грошей для команди Зеленського/Єрмака був Айвар Омсон, громадянин Сейшел.
Бекграунд: раніше він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Могілевіча.(с)
