15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, наводивший российские удары по складам топлива в Запорожье

По данным Службы безопасности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ, который шпионил для врага в Запорожье.

Предатель передавал врагу координаты баз топлива и движение топливозаправщиков для корректировки атак РФ

Он корректировал воздушные атаки РФ по местным складам горюче-смазочных материалов. Контрразведка СБУ задержала злоумышленника в июне 2024 года.

Как установило расследование, по заданию врага фигурант обходил прифронтовой город, отслеживал геолокации баз топлива, отмечал их координаты на гугл-картах и мессенджером отправлял куратору.

Также агент отслеживал интенсивность движения и ориентировочное количество топливозаправщиков, в частности с военной маркировкой, которые находились на территории складов.

С помощью ударов по логистической инфраструктуре рашисты планировали помешать бесперебойной поставке топлива для гражданского населения и Сил обороны, воюющих на южном фронте.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

По материалам СБУ суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

