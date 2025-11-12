15 років тюрми отримав агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі
За доказовою базою Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який шпигував для ворога у Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зрадник передавав ворогу координати баз пального та рух паливозаправників для коригування атак РФ
Він коригував повітряні атаки РФ по місцевих складах пально-мастильних матеріалів. Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у червні 2024 року.
Як встановило розслідування, за завданням ворога фігурант обходив прифронтове місто, відстежував геолокації баз пального, позначав їхні координати на гугл-картах та месенджером відправляв кураторові.
Також агент відстежував інтенсивність руху та орієнтовну кількість паливозаправників, зокрема з військовим маркуванням, які знаходилися на території складів.
За допомогою ударів по логістичній інфраструктурі, рашисти планували зашкодити безперебійному постачанню пального для цивільного населення та Сил оборони, що воюють на південному фронті.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.
За матеріалами СБУ суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4329599.html Таких вибл... виродків, як ЗЄля і його банда, Україна ще не знала
Пачки валюти, знайдені під час обшуку у друзів ЗЕленого ******** - Міндича і т.д:
Шо ви там, без світла? Чи палите бензин по 1.5 долара за літр? Чи виплачує кредит за зарядну станцію, вартістю в дві зарплати?
Тепер ви хоч знаєте, що винні в цьому не лише виродки-росіяни, а й зелені гниди. Гниди, у яких були гроші на будівництво захисних споруд, в тому числі від партнерів, але ЗЕленій банді було "шкода" витрачати їх задля захисту України і українців. Тому гроші просто так і лежали в палетах по квартирах друзів Зеленського.
Це вже не просто корупція. Це - державна зрада, вбивство нашої економіки і людських життів просто за пачки доларів.
Неможливо пробачити.
P.S. До речі, "видатний" борець з корупцією Найєм не міг не знати про цю схему. Він просто вчасно здриснув з корабля, але покривав злочин друзів Зеленського скільки міг.
Сметанат борщу:
Зрадофіли вірили, що чемодани грошей таскає Порошенко, а насправді чемодани грошей таскає ЗЕкоманда.
Kurt Wootz:
Ви тільки вдумайтесь: масштабну корупційну схему злодії Зеленського-Міндіча організували в офісі державного зрадника Деркача.
Це цей самий покидьок, який разом з 73% *********** бобіків розганяв фейк про "жмурукуобнімаю".
27.05.2025 Рьошик:
Двушка ушла, будет в Москве через полторы недели.
Якщо хто не зрозумів, то 2 мільйони доларів злодії Зеленського-Міндіча передали в москву.
Чому в Москві ніколи не буде блекаута усім ясно?
Чому злодії сиділи в офісі державного зрадника Деркача, всім ясно?
А я вас пореджав в 2019, чим це все закінчиться?
Ви думали що на Москву полетять фламінги? Наївні, на москву пішов крадений на укриттях кеш.
От скажіть мені- невже пришиблені бобіки справді вірили в якусь Фламінгу?
Як можна бути таким безмежно тупим?
Як можна думати, що злодії з 95 кварталу з російськими та ізраїльськими паспортами раптом стануть ракетобудівниками?
Hellis:
За інформацією від депутата Я.Железняка, головним по відмиванню грошей для команди Зеленського/Єрмака був Айвар Омсон, громадянин Сейшел.
Бекграунд: раніше він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Могілевіча.(с)
