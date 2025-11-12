15 років тюрми отримав агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі

За доказовою базою Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який шпигував для ворога у Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зрадник передавав ворогу координати баз пального та рух паливозаправників для коригування атак РФ

Він коригував повітряні атаки РФ по місцевих складах пально-мастильних матеріалів. Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у червні 2024 року.

Як встановило розслідування, за завданням ворога фігурант обходив прифронтове місто, відстежував геолокації баз пального, позначав їхні координати на гугл-картах та месенджером відправляв кураторові.

Також агент відстежував інтенсивність руху та орієнтовну кількість паливозаправників, зокрема з військовим маркуванням, які знаходилися на території складів.

За допомогою ударів по логістичній інфраструктурі, рашисти планували зашкодити безперебійному постачанню пального для цивільного населення та Сил оборони, що воюють на південному фронті.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

