Передавал координаты для штурма Купянска: задержан агент ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Контрразведка СБУ задержала в Харьковской области агента российского ГРУ, который передавал оккупантам координаты позиций Сил обороны на Купянском направлении.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, злоумышленником оказался харьковский ИТ-специалист, ранее осужденный за сотрудничество с россиянами во время оккупации Купянского района летом 2022 года. Тогда он вступил в оккупационную администрацию РФ и отвечал за компьютерную сеть псевдоучреждения.
После освобождения района мужчина переехал в Харьков, пытаясь избежать ответственности. В 2022 году его уже задерживали СБУ и Нацполиция, однако суд не назначил тюремного срока.
Возобновление сотрудничества с врагом
По материалам расследования, осенью этого года российская разведка снова установила с ним связь и поручила фиксировать позиции украинских войск, ведущих бои за Купянск. Под легендой "поездок к родственникам" он объезжал прифронтовую территорию, скрытно снимал локации и отправлял их врагу.
Задержание
Во время обысков в квартире и доме его родственников СБУ изъяла смартфон с доказательствами сотрудничества с ГРУ, российскую форму и самодельный флаг РФ.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права залога и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль