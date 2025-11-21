Передавал координаты для штурма Купянска: задержан агент ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка СБУ задержала в Харьковской области агента российского ГРУ, который передавал оккупантам координаты позиций Сил обороны на Купянском направлении.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, злоумышленником оказался харьковский ИТ-специалист, ранее осужденный за сотрудничество с россиянами во время оккупации Купянского района летом 2022 года. Тогда он вступил в оккупационную администрацию РФ и отвечал за компьютерную сеть псевдоучреждения.

После освобождения района мужчина переехал в Харьков, пытаясь избежать ответственности. В 2022 году его уже задерживали СБУ и Нацполиция, однако суд не назначил тюремного срока.

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Возобновление сотрудничества с врагом

По материалам расследования, осенью этого года российская разведка снова установила с ним связь и поручила фиксировать позиции украинских войск, ведущих бои за Купянск. Под легендой "поездок к родственникам" он объезжал прифронтовую территорию, скрытно снимал локации и отправлял их врагу.

Задержание

Во время обысков в квартире и доме его родственников СБУ изъяла смартфон с доказательствами сотрудничества с ГРУ, российскую форму и самодельный флаг РФ.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права залога и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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