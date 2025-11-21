Передавав координати для штурму Куп’янська: затримано агента ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента російського ГРУ, який передавав окупантам координати позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, зловмисником виявився харківський ІТ-фахівець, раніше засуджений за співпрацю з росіянами під час окупації Куп’янського району влітку 2022 року. Тоді він вступив до окупаційної адміністрації РФ і відповідав за комп’ютерну мережу псевдоустанови.

Після звільнення району чоловік переїхав до Харкова, намагаючись уникнути відповідальності. У 2022 році його вже затримували СБУ та Нацполіція, однак суд не призначив тюремного строку.

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Відновлення співпраці з ворогом

За матеріалами розслідування, восени цього року російська розвідка знову встановила із ним зв’язок і доручила фіксувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ. Під легендою "поїздок до родичів" він об’їжджав прифронтову територію, приховано знімав локації та надсилав їх ворогу.

Затримання

Під час обшуків у квартирі та будинку його родичів СБУ вилучила смартфон із доказами співпраці з ГРУ, російську форму та саморобний прапор РФ.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права застави і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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