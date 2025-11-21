Передавав координати для штурму Куп’янська: затримано агента ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента російського ГРУ, який передавав окупантам координати позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку.
Про це повідомила Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, зловмисником виявився харківський ІТ-фахівець, раніше засуджений за співпрацю з росіянами під час окупації Куп’янського району влітку 2022 року. Тоді він вступив до окупаційної адміністрації РФ і відповідав за комп’ютерну мережу псевдоустанови.
Після звільнення району чоловік переїхав до Харкова, намагаючись уникнути відповідальності. У 2022 році його вже затримували СБУ та Нацполіція, однак суд не призначив тюремного строку.
Відновлення співпраці з ворогом
За матеріалами розслідування, восени цього року російська розвідка знову встановила із ним зв’язок і доручила фіксувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ. Під легендою "поїздок до родичів" він об’їжджав прифронтову територію, приховано знімав локації та надсилав їх ворогу.
Затримання
Під час обшуків у квартирі та будинку його родичів СБУ вилучила смартфон із доказами співпраці з ГРУ, російську форму та саморобний прапор РФ.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права застави і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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