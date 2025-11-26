Будут судить чиновников за незаконное оформление инвалидности и завладение бюджетными средствами

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении прокурора одной из окружных прокуратур Черкасской области, а также бывшего председателя и членов областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Обвиняемым инкриминируют незаконное оформление инвалидности, что стало основанием для получения прокурором необоснованных пенсионных выплат, информирует Цензор.НЕТ.

Детали мошеннической схемы

По данным следствия, будучи студентом Национальной академии прокуратуры, в июне 2019 года обвиняемый обратился в областную МСЭК для установления инвалидности.

Несмотря на отсутствие реальных нарушений здоровья, председатель и члены комиссии без осмотра и без личного присутствия студента на следующий день приняли решение о предоставлении 2 группы инвалидности с якобы 80% потерей трудоспособности.

На основании поддельных документов Пенсионный фонд назначил ежемесячную выплату пенсии, которую обвиняемый получал в течение 5 лет, завладев 580 тысячами гривен бюджетных средств.

После завершения обучения в начале октября 2019 года обвиняемый был принят на работу в органы прокуратуры.

Что еще инкриминируют прокурору?

Кроме того, ему инкриминируют незаконное привлечение к ответственности и содержание под стражей участника массовых акций протеста 2014 года, а также фальсификацию служебных документов.

Действия прокурора квалифицированы как мошенничество, использование поддельных документов, незаконное содержание под стражей, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, фальсификация служебных документов.

Действия председателя и членов МСЭК квалифицированы как злоупотребление властью, служебный подлог и пособничество в мошенничестве.

В уголовном производстве прокурором заявлен гражданский иск на сумму 580 тысяч гривен. Для обеспечения возмещения убытков на имущество обвиняемых (земельные участки, квартиры, дома, транспортные средства) наложен арест.

