15 років ув’язнення отримав зрадник, який на замовлення ФСБ намагався влаштуватися до Сумської ОВА

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ затримала у січні 2023 року на Сумщині.

Як встановило розслідування, він намагався влаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської обласної військової адміністрації для ведення підривної діяльності всередині держустанови, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

У разі агентурного проникнення, "кріт" мав збирати і передавати рашистам секретну інформацію про систему захисту прикордонного регіону.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зловмисника і затримала його біля адмінбудівлі місцевої ОВА.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, який за гроші погодився працювати на російську спецслужбу.

На початку ФСБ "протестувала" його на збиранні даних про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території області.

Також він накопичував для окупантів персональні "досьє" на місцевих правоохоронців та їхні сім’ї. У подальшому ворог планував використовувати таку інформацію для вербування та інформдиверсій.

Згодом агент отримав завдання влаштуватися на первинну посаду до оборонного управління ОВА.

Під час обшуку за його місцем проживання виявлено російський паспорт та смартфони, з яких він контактував із ворогом.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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