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Новини Застосування дронів РФ
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Росія вдосконалює тактику "дронової війни". Це була ключова перевага України, - WSJ

РФ посилює дронові атаки в Донецькій області

РФ активно використовує дешеві та компактні дрони у боях за Покровськ, підвищуючи ефективність своєї тактичної війни проти України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Wall Street Journal.

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Найпомітнішою зміною у війні 2025 року стало посилення російських ударів по українських шляхах постачання за допомогою дронів, повідомляють українські військові на передовій та аналітики.

Вперше росіяни отримали перевагу в застосуванні тактичних безпілотників восени. Їх дрони значно переважають українські за кількістю на важливих ділянках фронту. Крім того, вдосконалена тактика ускладнює Україні забезпечення своїх підрозділів на лінії зіткнення.

Росія системно нарощує використання малих безпілотників - для розвідки, коригування артилерії та ударів по українських силах. Вона також перейняла українські методи застосування FPV-дронів.

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РФ системно збільшує використання малих безпілотників після української операції в Курській області

Після української операції в Курській області у 2024 році РФ переглянула підходи до використання дронів. За словами Конрада Музики, директора польської компанії Rochan Consulting, нині українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають більших втрат, ніж піхота. Через це пілотам доводиться запускати FPV-дрони з більшої дистанції, що знижує їхню ефективність, тоді як російські апарати значно збільшили дальність і дедалі частіше уражають цілі в глибокому тилу.

Бої за Покровськ у Донецькій області демонструють, наскільки сильно РФ зміцнила свої позиції в тактичній "дроновій" війні. За даними ЗСУ, у цьому районі російські дрони переважають українські приблизно у співвідношенні 10 до 1.

Додатковою проблемою є те, що Росія отримує масштабні поставки оптоволоконного кабелю з Китаю, тоді як Україна забезпечується ним у дуже обмежених обсягах від західних партнерів.

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Автор: 

Донецька область (11327) дрони (8433) Покровськ (1346) fpv-дрон (277) Покровський район (1781) війна в Україні (8514)
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Топ коментарі
+19
Це не просто аби пишуть,прогинають нас на капітуляцію під час перемовин,он у рускіх дронів 10 до 1,не брикайтесь і срочно укладайте угоду.
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01.12.2025 08:36 Відповісти
+8
У них після відставки шойгу путін поставив толкового міністра і той підтягнув відповідну команду. А у нас умєров підтягнув свою шоблу. Тому обидва міністра оборони - наш і російський - працювали проти України. Шо там зараз шмиг робить, хрін його знає. Може нічого, ну хоч не шкодить.
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01.12.2025 09:21 Відповісти
+7
Що нового? Програвати стали ще в кінці 22-го, коли один недобитий еврей почав рятувати кацапський фронт, далі кацапи лише нарощували темп.
Дрони є, їх лише треба купити або зібрати, оптоволокна повно - усі маркети ним забиті. Просто не має такого завдання у проросійських міністрів "українського" уряду - війську допомагати.
А грошей стільки маємо, що мало які воюючі країни таке можуть собі дозволити:
"Розв'язка біля метро "Дарниця":Статус: 28 листопада 2025 року відкрили верхню частину для руху звичайного та громадського транспорту.Подальші роботи: Роботи на Броварському проспекті навколо шляхопроводу ще продовжуються.Нова тунельна розв'язка на трасі М-05 Київ-Одеса:Статус: Завершено понад 90% робіт.Відкриття: Перший пусковий комплекс планують відкрити восени 2025 року.Мета: Збільшення безпеки та пропускної здатності траси."
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01.12.2025 09:10 Відповісти
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Це не просто аби пишуть,прогинають нас на капітуляцію під час перемовин,он у рускіх дронів 10 до 1,не брикайтесь і срочно укладайте угоду.
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01.12.2025 08:36 Відповісти
Те, що росія по дронам, дроновим технологіям і дроновій тактиці стала набагато сильнішою ніж в перший рік війни - це вже давно всім ясно, капітулянт ти сраний, про це уже давно всі говорять, в т.ч. наші військові і експерти, навіть Бутусов здається це констатував.
Ти дуже сильно проти "капітуляції" але за 4 роки свою сцикливу задницю так і не підняв і на фронт не пішов, хай інші гинуть і здобувають "перемогу", а я тут рішуче повиступаю проти "капітуляції".
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01.12.2025 08:51 Відповісти
Бачу ти скрізь в коментах відмітився просуваючи капітуляцію.Палишся ботня,на таких давно в мене імунітет.
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01.12.2025 09:12 Відповісти
Та я просте питання людям задаю, чому куди не глянь всі проти "капітуляції", а черг до ТЦК немає, і противники "капітуляції" вже скоро 5-й рік як чомусь не поспішають записатися в штурмовики. Ну це ж логічно.
Почитай хоча б пресловуті 28 пунктів і скажи, де там капітуляція і чи в курсі ти взагалі, що значить слово капітуляція? І що для тебе НЕ капітуляція? Кордони 1991 і розпад Росії? Ну так чого ти чекаєш? Ти в курсі, що особового складу на передку не вистачає?
Як там пишуть в СМС, "для перемоги не вистачає тільки тебе". Не вистачає тебе Петро для перемоги.
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01.12.2025 09:23 Відповісти
У вас там на фермі в скільки зміна закінчується ?
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01.12.2025 09:38 Відповісти
Трохи пізніше ніж у вас
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01.12.2025 10:27 Відповісти
люди, які добре прилаштувалися у війні миру хотіти не будуть, їм насрати на велику кількість людей, що гине, в тому числі і дітей, який частинами дістають з-під завалів і хоронять батьки. Головне, що ці антикапітулянти гарно прилаштувались і добре заробляють, то ж вони є зараз найбільшими "патріотами", бо бояться миру, коли вони стануть знову ніким і з порожніми кишенями.
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01.12.2025 11:18 Відповісти
У 20х роках 20 го ж століття через таких соглашатєлів росія захопила Україну. Далі був голодомор і чотири українські фронти на Європу.
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01.12.2025 14:43 Відповісти
у 20 роках 20 століття усі лідери тогочасні звалили на Захід, кинувши людей тут, яким довелося тут якось жити. Для чого потрібні були герої Крут? для того, щоб дехто втік з Києва вчасно. Де опинитися оці усі Скоропадський (останній гетьман), Петлюра, Винниченко, Грушевський? а останні ще потім повернулися в радянську росію. Теперішні також свої родиноньки і бабло повивозили, а дехто і виїхав уже, так на усякий випадок. То ж, може комусь і байдуже, якщо довоюватися до повної руїни і знищення, але це точно не підходить тим, хто збирається тут жити, а не в Європі чи США
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01.12.2025 17:22 Відповісти
і крім того, життя дітей не варті жодних кордонів 91р. Якщо держава не здатна забезпечити безпеку дітям, то щось явно не те відбувається. Не усі ж можуть вивезти своїх дітей в Лондон
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01.12.2025 17:37 Відповісти
Тобто народ масово хотів боронити свою землю, але начальство підвело? Чому ж тоді під Крутами довелось воювати студентам?
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02.12.2025 10:46 Відповісти
І шо? Зєлєнской теж удосконалюється і виводить з під удару - міндічя та єрмака
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01.12.2025 08:36 Відповісти
Тепер русня переважає у всьому? Єдиним козирем залишилися удари по нафтотанкерам. Якщо їх звичайно не заборонять шановні союзники.
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01.12.2025 08:45 Відповісти
піхоти не вистачає, не бажаєш вступити в штурмові війська і долучитись до здобуття перемоги?
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01.12.2025 08:53 Відповісти
Та нема вже тих союзників на думку яких треба звертати увагу...
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01.12.2025 09:39 Відповісти
Не сосія, а китай. Без нього вони ніхто і ніщо.
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01.12.2025 08:46 Відповісти
у цьому районі російські дрони переважають українські приблизно у співвідношенні 10 до 1. Джерело: https://censor.net/ua/n3587890

У чому проблема? Грошей не вистачає? Партнери постійно повідомляють про надіслані мільярди.
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01.12.2025 08:53 Відповісти
Що нового? Програвати стали ще в кінці 22-го, коли один недобитий еврей почав рятувати кацапський фронт, далі кацапи лише нарощували темп.
Дрони є, їх лише треба купити або зібрати, оптоволокна повно - усі маркети ним забиті. Просто не має такого завдання у проросійських міністрів "українського" уряду - війську допомагати.
А грошей стільки маємо, що мало які воюючі країни таке можуть собі дозволити:
"Розв'язка біля метро "Дарниця":Статус: 28 листопада 2025 року відкрили верхню частину для руху звичайного та громадського транспорту.Подальші роботи: Роботи на Броварському проспекті навколо шляхопроводу ще продовжуються.Нова тунельна розв'язка на трасі М-05 Київ-Одеса:Статус: Завершено понад 90% робіт.Відкриття: Перший пусковий комплекс планують відкрити восени 2025 року.Мета: Збільшення безпеки та пропускної здатності траси."
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01.12.2025 09:10 Відповісти
У них після відставки шойгу путін поставив толкового міністра і той підтягнув відповідну команду. А у нас умєров підтягнув свою шоблу. Тому обидва міністра оборони - наш і російський - працювали проти України. Шо там зараз шмиг робить, хрін його знає. Може нічого, ну хоч не шкодить.
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01.12.2025 09:21 Відповісти
Це те,що 3 роки тому й казали,що росія готується до затяжної війни через провал бліцкрігу(Мало розуміли,що мається на увазі(А випередження також і в технологіях було одним з пунктів((Але марафонці вперто тлумачили своє(
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01.12.2025 10:06 Відповісти
Ну такое, Рфия сосредоточила всю свою мощь на одном-двух участках и... и еле-еле продвигается. Тот же Покровск должны были взять еще летом... 2024 года... в итоге взяли в рот и огромным трудом и потерями двигаются за счет массы дешевой одноразовой пехоты и Кабов.
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01.12.2025 10:37 Відповісти
Россия умеет в масштабирование, Украина гордится одиночной инициативой, которая не находит никакого продолжения.
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01.12.2025 10:49 Відповісти
 
 