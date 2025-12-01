Росія вдосконалює тактику "дронової війни". Це була ключова перевага України, - WSJ

РФ активно використовує дешеві та компактні дрони у боях за Покровськ, підвищуючи ефективність своєї тактичної війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

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Найпомітнішою зміною у війні 2025 року стало посилення російських ударів по українських шляхах постачання за допомогою дронів, повідомляють українські військові на передовій та аналітики.

Вперше росіяни отримали перевагу в застосуванні тактичних безпілотників восени. Їх дрони значно переважають українські за кількістю на важливих ділянках фронту. Крім того, вдосконалена тактика ускладнює Україні забезпечення своїх підрозділів на лінії зіткнення.

Росія системно нарощує використання малих безпілотників - для розвідки, коригування артилерії та ударів по українських силах. Вона також перейняла українські методи застосування FPV-дронів.

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РФ системно збільшує використання малих безпілотників після української операції в Курській області

Після української операції в Курській області у 2024 році РФ переглянула підходи до використання дронів. За словами Конрада Музики, директора польської компанії Rochan Consulting, нині українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають більших втрат, ніж піхота. Через це пілотам доводиться запускати FPV-дрони з більшої дистанції, що знижує їхню ефективність, тоді як російські апарати значно збільшили дальність і дедалі частіше уражають цілі в глибокому тилу.

Бої за Покровськ у Донецькій області демонструють, наскільки сильно РФ зміцнила свої позиції в тактичній "дроновій" війні. За даними ЗСУ, у цьому районі російські дрони переважають українські приблизно у співвідношенні 10 до 1.

Додатковою проблемою є те, що Росія отримує масштабні поставки оптоволоконного кабелю з Китаю, тоді як Україна забезпечується ним у дуже обмежених обсягах від західних партнерів.

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