Росія вдосконалює тактику "дронової війни". Це була ключова перевага України, - WSJ
РФ активно використовує дешеві та компактні дрони у боях за Покровськ, підвищуючи ефективність своєї тактичної війни проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
Найпомітнішою зміною у війні 2025 року стало посилення російських ударів по українських шляхах постачання за допомогою дронів, повідомляють українські військові на передовій та аналітики.
Вперше росіяни отримали перевагу в застосуванні тактичних безпілотників восени. Їх дрони значно переважають українські за кількістю на важливих ділянках фронту. Крім того, вдосконалена тактика ускладнює Україні забезпечення своїх підрозділів на лінії зіткнення.
Росія системно нарощує використання малих безпілотників - для розвідки, коригування артилерії та ударів по українських силах. Вона також перейняла українські методи застосування FPV-дронів.
РФ системно збільшує використання малих безпілотників після української операції в Курській області
Після української операції в Курській області у 2024 році РФ переглянула підходи до використання дронів. За словами Конрада Музики, директора польської компанії Rochan Consulting, нині українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають більших втрат, ніж піхота. Через це пілотам доводиться запускати FPV-дрони з більшої дистанції, що знижує їхню ефективність, тоді як російські апарати значно збільшили дальність і дедалі частіше уражають цілі в глибокому тилу.
Бої за Покровськ у Донецькій області демонструють, наскільки сильно РФ зміцнила свої позиції в тактичній "дроновій" війні. За даними ЗСУ, у цьому районі російські дрони переважають українські приблизно у співвідношенні 10 до 1.
Додатковою проблемою є те, що Росія отримує масштабні поставки оптоволоконного кабелю з Китаю, тоді як Україна забезпечується ним у дуже обмежених обсягах від західних партнерів.
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Ти дуже сильно проти "капітуляції" але за 4 роки свою сцикливу задницю так і не підняв і на фронт не пішов, хай інші гинуть і здобувають "перемогу", а я тут рішуче повиступаю проти "капітуляції".
Почитай хоча б пресловуті 28 пунктів і скажи, де там капітуляція і чи в курсі ти взагалі, що значить слово капітуляція? І що для тебе НЕ капітуляція? Кордони 1991 і розпад Росії? Ну так чого ти чекаєш? Ти в курсі, що особового складу на передку не вистачає?
Як там пишуть в СМС, "для перемоги не вистачає тільки тебе". Не вистачає тебе Петро для перемоги.
У чому проблема? Грошей не вистачає? Партнери постійно повідомляють про надіслані мільярди.
Дрони є, їх лише треба купити або зібрати, оптоволокна повно - усі маркети ним забиті. Просто не має такого завдання у проросійських міністрів "українського" уряду - війську допомагати.
А грошей стільки маємо, що мало які воюючі країни таке можуть собі дозволити:
"Розв'язка біля метро "Дарниця":Статус: 28 листопада 2025 року відкрили верхню частину для руху звичайного та громадського транспорту.Подальші роботи: Роботи на Броварському проспекті навколо шляхопроводу ще продовжуються.Нова тунельна розв'язка на трасі М-05 Київ-Одеса:Статус: Завершено понад 90% робіт.Відкриття: Перший пусковий комплекс планують відкрити восени 2025 року.Мета: Збільшення безпеки та пропускної здатності траси."