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Новини Співпраця Китаю та РФ Відносини РФ та Китаю Індустрія дронів
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Китайський постачальник придбав акції ключового російського виробника FPV-дронів, - FT

Індустрія дронів

російський дрон

Великий китайський постачальник комплектуючих для дронів Shenzhen Minghuaxin придбав 5% акцій одного з ключових виробників російських FPV-дронів Rustakt.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Співпраця з китайським постачальником 

Згідно з документами, Rustakt виготовляє FPV-дрони VT-40. Ці безпілотники російська армія застосовує на полі бою проти українських військових.

Компанія перебуває під санкціями України та ЄС і фігурує як учасник російського проєкту "Судний день", спрямованого на виробництво БпЛА та підготовку операторів.

Проведений FT аналіз російських митних документів показує, що Shenzhen Minghuaxin поставила Rustakt запчастини на суму 304 млн доларів, а також товари на суму 107 млн доларів пов'язаній російській компанії Santex Plant.

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Зокрема, з середини 2023 року Rustakt закупила у Shenzhen Minghuaxin літій-іонних батарей на суму 110 млн доларів, а також двигунів на суму 87 млн доларів і контролерів на суму 64 млн доларів. Santex закупила контролерів на суму 66 млн доларів і двигунів постійного струму на суму 37 млн доларів.

Зазначається, що після того, як журналісти отримали доступ до документів, дані про власників Rustakt видалили із публічних реєстрів РФ.

У МЗС Китаю не знають деталей операції

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не знають деталей щодо фінансової операції. Там також вкотре повторили, що Китай "не постачає летальну зброю жодній зі сторін" та контролює використання товарів подвійного призначення.

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Автор: 

Китай (5280) росія (70414) дрони (8429)
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Топ коментарі
+13
))))

Це типу трампон хоче відірвати РФ від Китая здавши нас ?))

З появленням інтернету - ВСІ ІМБІЦИЛИ що правлять світом стали занадто прозоро тупими.
Мабуть і до того були, лише видно було менше
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30.11.2025 21:29 Відповісти
+9
Китайські товаріщі з МЗС дурня включають - я не я і це не моя.
Вони завжди були хитрожопими.
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30.11.2025 21:32 Відповісти
+5
"Мирний" китай підтягує свої військові сили
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30.11.2025 21:32 Відповісти
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))))

Це типу трампон хоче відірвати РФ від Китая здавши нас ?))

З появленням інтернету - ВСІ ІМБІЦИЛИ що правлять світом стали занадто прозоро тупими.
Мабуть і до того були, лише видно було менше
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30.11.2025 21:29 Відповісти
Значить з дронами у кацапів стане ще краще. ну і нових розробок їм китайці підкинуть для тестування, адже треба якось Тайвань "возвращать в родную говень", тут добре протестована зброя стане дуже у нагоді 🤔
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30.11.2025 21:32 Відповісти
"Мирний" китай підтягує свої військові сили
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30.11.2025 21:32 Відповісти
Китайські товаріщі з МЗС дурня включають - я не я і це не моя.
Вони завжди були хитрожопими.
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30.11.2025 21:32 Відповісти
Іранські товаріщі з МЗС теж дурня включали - я не я і ці "Шахеди" не моя.
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30.11.2025 22:10 Відповісти
на скільки % українські дрони складаються з китайських запчастин?
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30.11.2025 21:35 Відповісти
Ні наскільки, у нас все своє.
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30.11.2025 22:14 Відповісти
що навіть акумулятори вже робимо? тоді звісно круто.
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30.11.2025 23:42 Відповісти
Нічого особистого, тільки бізнес.
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30.11.2025 21:52 Відповісти
Як і гарант трамп, до речі
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30.11.2025 21:53 Відповісти
ну нормально трамп відриває росію від китаю. Процес пішов.
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30.11.2025 22:01 Відповісти
Тут можна офіційно повідомити, що якщо ці дрони побачать в Україні то китай стає офіційною стороною війни, разом з парашою і га її стороні.
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30.11.2025 23:38 Відповісти
І що буде?Китайцям пох
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01.12.2025 08:22 Відповісти
краще б нічого не писали, втглядали б розумніше - політика не для Вас
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01.12.2025 08:39 Відповісти
 
 