Китайський постачальник придбав акції ключового російського виробника FPV-дронів, - FT

Індустрія дронів

Великий китайський постачальник комплектуючих для дронів Shenzhen Minghuaxin придбав 5% акцій одного з ключових виробників російських FPV-дронів Rustakt.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Співпраця з китайським постачальником

Згідно з документами, Rustakt виготовляє FPV-дрони VT-40. Ці безпілотники російська армія застосовує на полі бою проти українських військових.

Компанія перебуває під санкціями України та ЄС і фігурує як учасник російського проєкту "Судний день", спрямованого на виробництво БпЛА та підготовку операторів.

Проведений FT аналіз російських митних документів показує, що Shenzhen Minghuaxin поставила Rustakt запчастини на суму 304 млн доларів, а також товари на суму 107 млн доларів пов'язаній російській компанії Santex Plant.

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Зокрема, з середини 2023 року Rustakt закупила у Shenzhen Minghuaxin літій-іонних батарей на суму 110 млн доларів, а також двигунів на суму 87 млн доларів і контролерів на суму 64 млн доларів. Santex закупила контролерів на суму 66 млн доларів і двигунів постійного струму на суму 37 млн доларів.

Зазначається, що після того, як журналісти отримали доступ до документів, дані про власників Rustakt видалили із публічних реєстрів РФ.

У МЗС Китаю не знають деталей операції

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не знають деталей щодо фінансової операції. Там також вкотре повторили, що Китай "не постачає летальну зброю жодній зі сторін" та контролює використання товарів подвійного призначення.

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