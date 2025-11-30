Китайский поставщик приобрел акции ключевого российского производителя FPV-дронов, - FT
Индустрия дронов
Крупный китайский поставщик комплектующих для дронов Shenzhen Minghuaxin приобрел 5% акций одного из ключевых производителей российских FPV-дронов Rustakt.
Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудничество с китайским поставщиком
Согласно документам, Rustakt производит FPV-дроны VT-40. Эти беспилотники российская армия применяет на поле боя против украинских военных.
Компания находится под санкциями Украины и ЕС и фигурирует как участник российского проекта "Судный день", направленного на производство БПЛА и подготовку операторов.
Проведенный FT анализ российских таможенных документов показывает, что Shenzhen Minghuaxin поставила Rustakt запчасти на сумму 304 млн долларов, а также товары на сумму 107 млн долларов связанной российской компании Santex Plant.
В частности, с середины 2023 года Rustakt закупила у Shenzhen Minghuaxin литий-ионных батарей на сумму 110 млн долларов, а также двигателей на сумму 87 млн долларов и контроллеров на сумму 64 млн долларов. Santex закупила контроллеров на сумму 66 млн долларов и двигателей постоянного тока на сумму 37 млн долларов.
Отмечается, что после того, как журналисты получили доступ к документам, данные о владельцах Rustakt удалили из публичных реестров РФ.
В МИД Китая не знают подробностей операции
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что не знают подробностей финансовой операции. Там также в очередной раз повторили, что Китай "не поставляет летальное оружие ни одной из сторон" и контролирует использование товаров двойного назначения.
Це типу трампон хоче відірвати РФ від Китая здавши нас ?))
З появленням інтернету - ВСІ ІМБІЦИЛИ що правлять світом стали занадто прозоро тупими.
Мабуть і до того були, лише видно було менше
Вони завжди були хитрожопими.