РУС
Новости Сотрудничество Китая и РФ
1 265 10

Китай готов углублять сотрудничество с Россией, - премьер КНР Ли Цян

Китай

Премьер-министр Китая Ли Цян во время встречи в Москве с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Пекин стремится укреплять коммуникацию и координацию с Россией и углублять сотрудничество между правительствами двух стран.

Об этом сообщает МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Укрепление сотрудничества Китая и РФ

"Китай готов сотрудничать с Россией, продолжать укреплять коммуникацию и координацию, а также постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран", - сказал Ли.

Он добавил, что КНР стремится расширять кооперацию в энергетике, инвестициях, сельском хозяйстве и других сферах и призывает Россию увеличивать поставки продовольствия на китайский рынок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции сдерживают поставки российской и иранской нефти в Китай, - Bloomberg

Комментарий Мишустина

Мишустин со своей стороны заявил, что стратегическое партнерство между странами находится на "беспрецедентно высоком уровне" и что Россия готова углублять диалог и сотрудничество по всем направлениям. Он пообещал создать благоприятные условия для китайского бизнеса в РФ и увеличить вклад Москвы "в содействие региональному и глобальному миру и развитию".

Читайте также: Китай открыл крупнейшее в современной истории месторождение золота

Автор: 

Китай (3262) россия (98061)
Топ комментарии
Макаки косорилі. Мало вас японці ...
показать весь комментарий
18.11.2025 17:45 Ответить
Ясно. Китай таки хоче знищити півсвіту
показать весь комментарий
18.11.2025 17:49 Ответить
На мій погляд, це питання, було цілком та безповоротно, вирішено ще тоді, на олімпіаді.
показать весь комментарий
18.11.2025 17:55 Ответить
Мерзотники жовтопикі.
показать весь комментарий
18.11.2025 17:49 Ответить
здохнить жовті виродки
показать весь комментарий
18.11.2025 18:06 Ответить
Пропоную ігнорувати в Україні всі китайські товари
показать весь комментарий
18.11.2025 18:07 Ответить
Іншого від косооких комуняк годі й чекати.
показать весь комментарий
18.11.2025 18:19 Ответить
С убийцами и террористами?
Тогда кто вы?
показать весь комментарий
18.11.2025 18:36 Ответить
Китай потрохи поглинає кацапію, а ті й раді.
показать весь комментарий
18.11.2025 18:40 Ответить
і закликає Росію збільшувати поставки продовольства на китайський ринок.

Світ дуже змінився з 1991 року.
показать весь комментарий
18.11.2025 18:49 Ответить
 
 