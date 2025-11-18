Китай готов углублять сотрудничество с Россией, - премьер КНР Ли Цян
Премьер-министр Китая Ли Цян во время встречи в Москве с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Пекин стремится укреплять коммуникацию и координацию с Россией и углублять сотрудничество между правительствами двух стран.
Об этом сообщает МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.
Укрепление сотрудничества Китая и РФ
"Китай готов сотрудничать с Россией, продолжать укреплять коммуникацию и координацию, а также постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран", - сказал Ли.
Он добавил, что КНР стремится расширять кооперацию в энергетике, инвестициях, сельском хозяйстве и других сферах и призывает Россию увеличивать поставки продовольствия на китайский рынок.
Комментарий Мишустина
Мишустин со своей стороны заявил, что стратегическое партнерство между странами находится на "беспрецедентно высоком уровне" и что Россия готова углублять диалог и сотрудничество по всем направлениям. Он пообещал создать благоприятные условия для китайского бизнеса в РФ и увеличить вклад Москвы "в содействие региональному и глобальному миру и развитию".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тогда кто вы?
Світ дуже змінився з 1991 року.