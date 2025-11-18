Китай готов углублять сотрудничество с Россией, - премьер КНР Ли Цян

Премьер-министр Китая Ли Цян во время встречи в Москве с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Пекин стремится укреплять коммуникацию и координацию с Россией и углублять сотрудничество между правительствами двух стран.

Об этом сообщает МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Укрепление сотрудничества Китая и РФ

"Китай готов сотрудничать с Россией, продолжать укреплять коммуникацию и координацию, а также постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран", - сказал Ли.

Он добавил, что КНР стремится расширять кооперацию в энергетике, инвестициях, сельском хозяйстве и других сферах и призывает Россию увеличивать поставки продовольствия на китайский рынок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции сдерживают поставки российской и иранской нефти в Китай, - Bloomberg

Комментарий Мишустина

Мишустин со своей стороны заявил, что стратегическое партнерство между странами находится на "беспрецедентно высоком уровне" и что Россия готова углублять диалог и сотрудничество по всем направлениям. Он пообещал создать благоприятные условия для китайского бизнеса в РФ и увеличить вклад Москвы "в содействие региональному и глобальному миру и развитию".

Читайте также: Китай открыл крупнейшее в современной истории месторождение золота