Санкции сдерживают поставки российской и иранской нефти в Китай, - Bloomberg

Расширение санкций в отношении китайских портов и нефтеперерабатывающих заводов сдерживает потоки российской и иранской нефти в Китай, хотя новые обходные пути свидетельствуют, что замедление может быть временным.

По оценкам аналитической фирмы Rystad Energy AS:

Импорт российской морской сырой нефти в Китай может сократиться на 500-800 тыс. баррелей в день (около двух третей от нормального уровня).

Импорт иранской нефти может снизиться на 200-400 тыс. баррелей в день (примерно 30%).

Причины ограничений

Крупные государственные нефтеперерабатывающие компании КНР приостановили закупки российской нефти марки ESPO после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла".

Санкции также коснулись китайского нефтяного терминала Rizhao, который обрабатывал около 10% импорта сырой нефти в Китай, ограничив иранские потоки.

Некоторые частные китайские НПЗ, ранее более лояльные к риску, тоже избегают российской нефти из-за внесения компании Shandong Yulong Petrochemical Co. в черный список ЕС и Великобритании.

Влияние на рынок и перспективы

Такие меры создали необычный уровень тревоги на рынке. Нервозность среди китайских покупателей усилилась из-за сокращения закупок российской нефти индийскими НПЗ. Это свидетельствует о том, что меры Запада по ограничению финансовых потоков Кремля постепенно приносят эффект.

В то же время устойчивость некоторых портов, которые уже находятся в черном списке, например Dongjiakou в провинции Шаньдун, позволяет предположить, что потоки нефти могут возобновиться без строгого контроля и соблюдения санкций.

