Санкции сдерживают поставки российской и иранской нефти в Китай, - Bloomberg
Расширение санкций в отношении китайских портов и нефтеперерабатывающих заводов сдерживает потоки российской и иранской нефти в Китай, хотя новые обходные пути свидетельствуют, что замедление может быть временным.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По оценкам аналитической фирмы Rystad Energy AS:
-
Импорт российской морской сырой нефти в Китай может сократиться на 500-800 тыс. баррелей в день (около двух третей от нормального уровня).
-
Импорт иранской нефти может снизиться на 200-400 тыс. баррелей в день (примерно 30%).
Причины ограничений
Крупные государственные нефтеперерабатывающие компании КНР приостановили закупки российской нефти марки ESPO после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла".
Санкции также коснулись китайского нефтяного терминала Rizhao, который обрабатывал около 10% импорта сырой нефти в Китай, ограничив иранские потоки.
Некоторые частные китайские НПЗ, ранее более лояльные к риску, тоже избегают российской нефти из-за внесения компании Shandong Yulong Petrochemical Co. в черный список ЕС и Великобритании.
Влияние на рынок и перспективы
Такие меры создали необычный уровень тревоги на рынке. Нервозность среди китайских покупателей усилилась из-за сокращения закупок российской нефти индийскими НПЗ. Это свидетельствует о том, что меры Запада по ограничению финансовых потоков Кремля постепенно приносят эффект.
В то же время устойчивость некоторых портов, которые уже находятся в черном списке, например Dongjiakou в провинции Шаньдун, позволяет предположить, что потоки нефти могут возобновиться без строгого контроля и соблюдения санкций.
- Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль