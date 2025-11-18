Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже сокращают доходы России, - Минфин США

Минфин США заявил, что санкции Штатов против "Роснефти" и "Лукойла" уже уменьшают доходы РФ от нефти и, вероятно, приведут к сокращению объемов продажи российской нефти в долгосрочной перспективе.

Так, управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отметило, что анализ первичного влияния санкций, введенных 22 октября, показал, что они "имеют желаемый эффект уменьшения доходов России путем снижения цены на российскую нефть, а следовательно, и способности страны финансировать военные действия против Украины".

Анализ также показывает, что несколько основных сортов российской нефти продавались по самым низким за последние годы ценам. Почти десяток крупных индийских и китайских покупателей российской нефти объявили о намерении приостановить закупки российской нефти с поставками в декабре.

Новые санкции

Представитель Министерства финансов США заявил, что санкции "истощают военную машину Путина", и министерство "готово принять дальнейшие меры, если это будет необходимо, чтобы прекратить бессмысленные убийства" в Украине.

