Минфин США дал больше времени подсанкционному "Лукойлу" на продажу международных активов

Министерство финансов США продлило срок продажи международных активов российской нефтяной компании "Лукойл".

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Срок на продажу активов продлен

Управление продлило до 13 декабря 2025 года срок операций для согласования и заключения контрактов по продаже Lukoil International GmbH и связанных с ним активов "Лукойла".

Читайте также: Болгария усиливает защиту НПЗ российского "Лукойла", который хочет взять под контроль

Разрешение на операции с болгарскими компаниями

Кроме того, управление разрешило операции с болгарскими юридическими лицами российской компании: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD – до 29 апреля 2026 года.

Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций – отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте также: После срыва сделки с "марионеткой Кремля" активами "Лукойла" заинтересовался инвестфонд из США, – Reuters