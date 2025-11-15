РУС
Минфин США дал больше времени подсанкционному "Лукойлу" на продажу международных активов

США предоставили "Лукойлу" дополнительное время на продажу международных активов

Министерство финансов США продлило срок продажи международных активов российской нефтяной компании "Лукойл".

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США, информирует Цензор.НЕТ.

Срок на продажу активов продлен

Управление продлило до 13 декабря 2025 года срок операций для согласования и заключения контрактов по продаже Lukoil International GmbH и связанных с ним активов "Лукойла".

Разрешение на операции с болгарскими компаниями

Кроме того, управление разрешило операции с болгарскими юридическими лицами российской компании: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD – до 29 апреля 2026 года.

  • Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций – отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

+4
Черговий дедлайн щоб врятувати московський фашистський режим
показать весь комментарий
15.11.2025 00:28 Ответить
+1
I цi людi потiм будут щось воняти про украіньску корупцію? Та жахлива україньска корупция за 30 років не занесла отцам демократії стільки, скільки чудова російска корупція заносить за рік.
показать весь комментарий
15.11.2025 01:46 Ответить
+1
Кончені мага.
показать весь комментарий
15.11.2025 03:21 Ответить
Черговий дедлайн щоб врятувати московський фашистський режим
показать весь комментарий
15.11.2025 00:28 Ответить
Угу , а потім виявиться , що в принципі нічого продавати і не треба ...
показать весь комментарий
15.11.2025 00:45 Ответить
хто будет покупать то что ему завтра даром достанется?
показать весь комментарий
15.11.2025 08:50 Ответить
Скільки там пройшло? Два тижні?
показать весь комментарий
15.11.2025 00:30 Ответить
Це удар по Європі, які у своїх сто тисяч двадцяти пакетах фейкових санкцій не знайшли місце вигідній кацапській нафті та бензину.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:33 Ответить
Після введення санкцій США "Лукойл" вирішив продати свої закордонні активи. Першим претендентом на них стала швейцарська компанія Gunvor, одним із засновників якої є друг путіна Геннадій Тимченко.
 США заблокували цю угоду та відмовилися видавати компанії ліцензію на ведення бізнесу доти, доки не буде припинена війна в Україні, вказавши на зв'язки Gunvor із Росією.
Після цього "Лукойл" попросив у Вашингтона більше часу на продаж активів, писало агентство Reuters.

Одним із можливих покупців агентство називало американську інвестиційну компанію Carlyle, яка перебуває на "початковій стадії" вивчення угоди.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:35 Ответить
Управління з реалізації фінансових санкцій казначейства Великобританії до 14 лютого 2026 року продовжило дію ліцензії, що дозволяє, незважаючи на санкції, проводити операції з болгарськими підрозділами російської нафтової компанії "Лукойл" - Lukoil Bulgaria EOOD та Lukoil Neftochim Burgas AD. Про це повідомляється на сайті відомства у п'ятницю, 14 листопада.

Великобританія запровадила санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" 15 жовтня через небажання Росії припинити війну в Україні, через тиждень це зробили також США. Обмеження передбачали заборону на будь-які операції з нафтовою компанією, починаючи з 21 листопада. Санкції стали критичними для Болгарії, де належний російській компанії НПЗ "Нефтохім" у Бургасі забезпечує близько 80% болгарського ринку палива.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:39 Ответить
На тлі обмежень владa Болгарії заявилa, що очікують дефіциту бензину, а запасів пального вистачить лише на один місяць. На початку листопада парламент країни схвалив рішення про викуп НПЗ у Бургасі та його продаж новому власнику, а також розширили повноваження для державного управління НПЗ.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:41 Ответить
Ну правильно чтобы кремлёвская крыса больше украинцев убил. Ублюдки из Белого Дома!
показать весь комментарий
15.11.2025 00:44 Ответить
Європейці благають Трампа зберегти їм бізнес з рашкою. Трамп виявився занадто добрим.
показать весь комментарий
15.11.2025 01:26 Ответить
Суворість санкцій щодо росії компенсується необов'язковістю їх дотримування...
показать весь комментарий
15.11.2025 00:49 Ответить
… і безкоштовний річний абонемент в один популярний гольф клуб на Флориді.
показать весь комментарий
15.11.2025 01:36 Ответить
I цi людi потiм будут щось воняти про украіньску корупцію? Та жахлива україньска корупция за 30 років не занесла отцам демократії стільки, скільки чудова російска корупція заносить за рік.
показать весь комментарий
15.11.2025 01:46 Ответить
Кончені мага.
показать весь комментарий
15.11.2025 03:21 Ответить
А рижий не може то викупити? Тоді нахера було накладати оті санкції?
показать весь комментарий
15.11.2025 08:56 Ответить
Американські компанії і викуплять, хоча вигідніше буде на російській продовжувати працювати.
показать весь комментарий
15.11.2025 09:28 Ответить
Певно ще роки два !
показать весь комментарий
15.11.2025 09:49 Ответить
 
 