Минфин США дал больше времени подсанкционному "Лукойлу" на продажу международных активов
Министерство финансов США продлило срок продажи международных активов российской нефтяной компании "Лукойл".
Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США, информирует Цензор.НЕТ.
Срок на продажу активов продлен
Управление продлило до 13 декабря 2025 года срок операций для согласования и заключения контрактов по продаже Lukoil International GmbH и связанных с ним активов "Лукойла".
Разрешение на операции с болгарскими компаниями
Кроме того, управление разрешило операции с болгарскими юридическими лицами российской компании: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD – до 29 апреля 2026 года.
- Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций – отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Топ комментарии
+4 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий15.11.2025 00:28 Ответить Ссылка
+1 Max Asdfghjk
показать весь комментарий15.11.2025 01:46 Ответить Ссылка
+1 Назар Проскуряков #472274
показать весь комментарий15.11.2025 03:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США заблокували цю угоду та відмовилися видавати компанії ліцензію на ведення бізнесу доти, доки не буде припинена війна в Україні, вказавши на зв'язки Gunvor із Росією.
Після цього "Лукойл" попросив у Вашингтона більше часу на продаж активів, писало агентство Reuters.
Одним із можливих покупців агентство називало американську інвестиційну компанію Carlyle, яка перебуває на "початковій стадії" вивчення угоди.
Великобританія запровадила санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" 15 жовтня через небажання Росії припинити війну в Україні, через тиждень це зробили також США. Обмеження передбачали заборону на будь-які операції з нафтовою компанією, починаючи з 21 листопада. Санкції стали критичними для Болгарії, де належний російській компанії НПЗ "Нефтохім" у Бургасі забезпечує близько 80% болгарського ринку палива.