Болгария усиливает защиту НПЗ российского "Лукойла", который хочет взять под контроль

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны принимают меры безопасности на нефтеперерабатывающем заводе российской нефтяной компании "Лукойл" в Бургасе. Правительство готовится взять под контроль этот объект.

Какие меры безопасности

По словам Желязкова, власти Болгарии принимают превентивные меры, чтобы сохранить критическую инфраструктуру страны – в частности, завод "Лукойла".

В болгарском Совете национальной безопасности предварительно анонсировали, что речь идет, среди прочего, об инспекциях и подготовке военной полиции, а также развертывании системы противодействия беспилотникам.

На прошлой неделе Болгария приняла законодательные изменения, позволяющие ей взять под контроль нефтеперерабатывающий завод и продать его новому владельцу, чтобы защитить НПЗ от санкций США.

Больше о НПЗ

В Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны. Российская компания традиционно имеет значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазеек в санкционных режимах ЕС.

Ранее сообщалось, что парламент Болгарии проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".

Также сообщалось, что Болгария рассматривает возможность обратиться к США с просьбой сделать исключение из новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

