Зеленский и премьер Болгарии Желязков обсудили энергетическое и оборонное сотрудничество: Есть конкретные решения

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым.

Сотрудничество в области энергетики

Как отмечается, стороны обсудили укрепление энергетического сотрудничества и согласовали шаги, которые помогут энергетической безопасности в регионе.

"Есть конкретные решения, и мы их обязательно реализуем", - подчеркнул Зеленский.

Оборонное взаимодействие

Кроме того, Зеленский и Желязков говорили об оборонном взаимодействии и проектах, над которыми можно работать вместе.

"Инструмент Евросоюза SAFE дает много возможностей для этого, и я предложил господину премьер-министру проекты совместного производства, включая те, которые касаются повышения уровня безопасности в Черном море. Болгария заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Договорились, что наши команды проработают все детали. Спасибо за важные сигналы о дальнейшей поддержке. Будем на связи", - добавил президент.

