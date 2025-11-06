Зеленский и премьер Болгарии Желязков обсудили энергетическое и оборонное сотрудничество: Есть конкретные решения
Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество в области энергетики
Как отмечается, стороны обсудили укрепление энергетического сотрудничества и согласовали шаги, которые помогут энергетической безопасности в регионе.
"Есть конкретные решения, и мы их обязательно реализуем", - подчеркнул Зеленский.
Оборонное взаимодействие
Кроме того, Зеленский и Желязков говорили об оборонном взаимодействии и проектах, над которыми можно работать вместе.
"Инструмент Евросоюза SAFE дает много возможностей для этого, и я предложил господину премьер-министру проекты совместного производства, включая те, которые касаются повышения уровня безопасности в Черном море. Болгария заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Договорились, что наши команды проработают все детали. Спасибо за важные сигналы о дальнейшей поддержке. Будем на связи", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль