РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8780 посетителей онлайн
Новости Оборона Поддержка энергетики Украины
124 0

Зеленский и премьер Болгарии Желязков обсудили энергетическое и оборонное сотрудничество: Есть конкретные решения

Зеленский поговорил с премьером Болгарии Желязковым

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудничество в области энергетики

Как отмечается, стороны обсудили укрепление энергетического сотрудничества и согласовали шаги, которые помогут энергетической безопасности в регионе.

"Есть конкретные решения, и мы их обязательно реализуем", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Болгария ограничила экспорт нефтепродуктов в страны ЕС после санкций США против "Лукойла"

Оборонное взаимодействие

Кроме того, Зеленский и Желязков говорили об оборонном взаимодействии и проектах, над которыми можно работать вместе.

"Инструмент Евросоюза SAFE дает много возможностей для этого, и я предложил господину премьер-министру проекты совместного производства, включая те, которые касаются повышения уровня безопасности в Черном море. Болгария заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Договорились, что наши команды проработают все детали. Спасибо за важные сигналы о дальнейшей поддержке. Будем на связи", - добавил президент.

Читайте также: Партнеры создали коалицию поддержки энергетики Украины. Заседание состоится в ближайшие дни, - Зеленский

Автор: 

Болгария (677) Зеленский Владимир (22500) оборона (5318) энергетика (2753)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 