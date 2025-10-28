РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10554 посетителя онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины
129 11

Партнеры создали коалицию поддержки энергетики Украины. Заседание состоится в ближайшие дни, - Зеленский

Коалиция поддержки энергетики. Что известно об инициативе?

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение заседания коалиции поддержки энергетического сектора Украины в видеоформате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем.

Когда состоится заседание?

По словам президента, участники коалиции проведут заседание уже на этой неделе. Решение о создании этой коалиции приняли недавно.

"Недавно, после многих массовых атак по Украине, по нашей энергетике, по логистике, водоснабжению, газоснабжению, не только электричество было под ударами... Недавно было принято решение организовать такую коалицию поддержки энергетического сектора Украины", - сказал Зеленский.

Читайте: Рашисты в седьмой раз с начала октября атаковали газовую инфраструктуру, - "Нафтогаз"

Поддержка энергетики Украины

Известно, что Украина договаривается с Германией и Италией об энергетической помощи.

Великобритания и Франция согласовали срочную поддержку энергетики Украины.

Нидерланды объявили о выделении 25 млн евро на поддержку энергетики Украины.

Читайте также: Партнеры Украины выделили дополнительные 113 миллионов евро на энергетику, - министр

Автор: 

Зеленский Владимир (22416) энергетика (2728)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Чудово, ще одна коаліція у відповідь на знищення енергетики. Перемога буде.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:32 Ответить
+2
там уже черт ногу сломит, а можно было в 2022 ещё санкции против нефтянки ввести, сохранить людей, города и сёла , а не в эту дроч ****** с коалициями играть
показать весь комментарий
28.10.2025 17:33 Ответить
+1
Так от чому істерить Раєвська-Мосейчук з приводу «обговорення ракет в публічній сфері» - виявляється, більше мільярда доларів оборонного замовлення пішло на фірму, яка раніше займалася кастингом і зйомками, про що вже навіть написали «The New York Times».
Ну не знайшлося в Україні конструкторського бюро, інженерної компанії або оборонного підприємства для розробки та виробництва ********* озброєння - тільки наші талановиті продюсери.
У них тепер не тільки мільярди на «єдиний марафон», енергетику режисера «Слуга народу» та елітну нерухомість «Династія», - але й ласий шматок від оборонки (не дарма ж Укроборонпром на карачки ставили).
Виглядає як спроба «заробляння на крові», якщо я правильно пам'ятаю гасла жахливої епохи брехні та бідності.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудово, ще одна коаліція у відповідь на знищення енергетики. Перемога буде.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:32 Ответить
там уже черт ногу сломит, а можно было в 2022 ещё санкции против нефтянки ввести, сохранить людей, города и сёла , а не в эту дроч ****** с коалициями играть
показать весь комментарий
28.10.2025 17:33 Ответить
Так, в 2022 в Турции арахамия со товарищами очень действенный документ подписал. Вчера московиты его опять трясли. И кстати у нас вмя энергетика защищена тремя уровнями. Пуштун арать не будет!
показать весь комментарий
28.10.2025 17:41 Ответить
Так от чому істерить Раєвська-Мосейчук з приводу «обговорення ракет в публічній сфері» - виявляється, більше мільярда доларів оборонного замовлення пішло на фірму, яка раніше займалася кастингом і зйомками, про що вже навіть написали «The New York Times».
Ну не знайшлося в Україні конструкторського бюро, інженерної компанії або оборонного підприємства для розробки та виробництва ********* озброєння - тільки наші талановиті продюсери.
У них тепер не тільки мільярди на «єдиний марафон», енергетику режисера «Слуга народу» та елітну нерухомість «Династія», - але й ласий шматок від оборонки (не дарма ж Укроборонпром на карачки ставили).
Виглядає як спроба «заробляння на крові», якщо я правильно пам'ятаю гасла жахливої епохи брехні та бідності.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:33 Ответить
Більше коаліцій богу коаліцій!
показать весь комментарий
28.10.2025 17:36 Ответить
Чомусь, читаючи висловлення зеленського про енергетику, спливло з дитинства:
"Да будєт свєт!" - сказал монтьор
І жопу фосфором натьор!
Щось "наш" недолугий "монтьор" багато базікає без толку!
показать весь комментарий
28.10.2025 17:37 Ответить
Цікаво, цей блазень зможе назвати точну кількість створених коаліцій?
показать весь комментарий
28.10.2025 17:41 Ответить
За зеленського і його зелупнів, на посадах в Урядовому кварталі(генпрокурори всі їх знають), працює каоліція!?!
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з регулярної оплати за електроенергію від користувачів!!??
показать весь комментарий
28.10.2025 17:46 Ответить
Афнанец с ленкиным кумом будут?
показать весь комментарий
28.10.2025 17:52 Ответить
Афнанец = авганец
показать весь комментарий
28.10.2025 17:53 Ответить
 
 