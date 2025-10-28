Партнеры создали коалицию поддержки энергетики Украины. Заседание состоится в ближайшие дни, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение заседания коалиции поддержки энергетического сектора Украины в видеоформате.

об этом глава государства заявил во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем.

Когда состоится заседание?

По словам президента, участники коалиции проведут заседание уже на этой неделе. Решение о создании этой коалиции приняли недавно.

"Недавно, после многих массовых атак по Украине, по нашей энергетике, по логистике, водоснабжению, газоснабжению, не только электричество было под ударами... Недавно было принято решение организовать такую коалицию поддержки энергетического сектора Украины", - сказал Зеленский.

Поддержка энергетики Украины

Известно, что Украина договаривается с Германией и Италией об энергетической помощи.

Великобритания и Франция согласовали срочную поддержку энергетики Украины.

Нидерланды объявили о выделении 25 млн евро на поддержку энергетики Украины.

