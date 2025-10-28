Партнеры создали коалицию поддержки энергетики Украины. Заседание состоится в ближайшие дни, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение заседания коалиции поддержки энергетического сектора Украины в видеоформате.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем.
Когда состоится заседание?
По словам президента, участники коалиции проведут заседание уже на этой неделе. Решение о создании этой коалиции приняли недавно.
"Недавно, после многих массовых атак по Украине, по нашей энергетике, по логистике, водоснабжению, газоснабжению, не только электричество было под ударами... Недавно было принято решение организовать такую коалицию поддержки энергетического сектора Украины", - сказал Зеленский.
Поддержка энергетики Украины
Известно, что Украина договаривается с Германией и Италией об энергетической помощи.
Великобритания и Франция согласовали срочную поддержку энергетики Украины.
Нидерланды объявили о выделении 25 млн евро на поддержку энергетики Украины.
Ну не знайшлося в Україні конструкторського бюро, інженерної компанії або оборонного підприємства для розробки та виробництва ********* озброєння - тільки наші талановиті продюсери.
У них тепер не тільки мільярди на «єдиний марафон», енергетику режисера «Слуга народу» та елітну нерухомість «Династія», - але й ласий шматок від оборонки (не дарма ж Укроборонпром на карачки ставили).
Виглядає як спроба «заробляння на крові», якщо я правильно пам'ятаю гасла жахливої епохи брехні та бідності.
"Да будєт свєт!" - сказал монтьор
І жопу фосфором натьор!
Щось "наш" недолугий "монтьор" багато базікає без толку!
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з регулярної оплати за електроенергію від користувачів!!??