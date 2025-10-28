Нидерланды выделяют 25 млн евро на поддержку энергетики Украины, - МИД
Нидерланды предоставят 25 млн евро на поддержку энергосистемы Украины на фоне российских ударов.
Об этом сообщил глава МИД Дэвид ван Вил, передает Цензор.НЕТ.
"Поддержка Украины и сильное давление на Россию являются жизненно важными. Мы также должны обеспечить, чтобы российские военные преступления не остались безнаказанными", - отметил он.
Во время визита в Киев ван Вил провел встречу с украинским коллегой Андреем Сибигой.
"Мы делаем больше в энергетическом секторе. Россия намеренно атакует энергоснабжение Украины. Нидерланды выделяют 25 млн евро на оборудование, аварийный ремонт и закупку газа. Мы не оставим наших друзей на произвол судьбы", - добавил глава МИД.
Поддержка энергетики Украины
Известно, что Украина договаривается с Германией и Италией об энергетической помощи.
Великобритания и Франция согласовали срочную поддержку энергетики Украины.
