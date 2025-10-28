РУС
Поддержка энергетики Украины Помощь Украине от Нидерландов
116 1

Нидерланды выделяют 25 млн евро на поддержку энергетики Украины, - МИД

Поддержка энергетики. Нидерланды предоставят 25 млн евро

Нидерланды предоставят 25 млн евро на поддержку энергосистемы Украины на фоне российских ударов.

Об этом сообщил глава МИД Дэвид ван Вил, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержка Украины и сильное давление на Россию являются жизненно важными. Мы также должны обеспечить, чтобы российские военные преступления не остались безнаказанными", - отметил он.

Во время визита в Киев ван Вил провел встречу с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Мы делаем больше в энергетическом секторе. Россия намеренно атакует энергоснабжение Украины. Нидерланды выделяют 25 млн евро на оборудование, аварийный ремонт и закупку газа. Мы не оставим наших друзей на произвол судьбы", - добавил глава МИД.

Читайте: Глава МИД Нидерландов ван Вил прибыл в Киев

Поддержка энергетики Украины

Известно, что Украина договаривается с Германией и Италией об энергетической помощи.

Великобритания и Франция согласовали срочную поддержку энергетики Украины.

Читайте: Зеленский: Украина не будет воевать десятилетиями, но ЕС должен стабильно поддерживать нас финансово 2-3 года

