Нідерланди виділяють 25 млн євро на підтримку енергетики України, - МЗС

Нідерланди нададуть 25 млн євро на підтримку енергосистеми України на тлі російських ударів.

Про це повідомив глава МЗС Девід ван Віл, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримка України та сильний тиск на Росію є життєво важливими. Ми також повинні забезпечити, щоб російські воєнні злочини не залишилися безкарними", - зазначив він.

Під час візиту до Києва ван Віл провів зустріч із українським колегою Андрієм Сибігою.

"Ми робимо більше в енергетичному секторі. Росія навмисно атакує енергопостачання України. Нідерланди виділяють 25 млн євро на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів напризволяще", - додав очільник МЗС.

Підтримка енергетики України

Відомо, що Україна домовляється із Німеччиною та Італією про енергетичну допомогу.

Велика Британія та Франція погодили термінову підтримку енергетики України.

