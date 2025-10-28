УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9929 відвідувачів онлайн
Новини Фінансова допомога Україні
1 025 12

Зеленський: Україна не воюватиме десятиріччями, але ЄС має стабільно підтримувати нас фінансово 2-3 роки

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує воювати десятиріччями, однак Євросоюз має забезпечити стабільну фінансову підтримку протягом найближчих років.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, він наголосив європейським лідерам, що Україна готова воювати ще кілька років, але для цього потрібна прогнозована допомога.

"Я їм сказав - ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма - 2-3 роки. Давайте акцентуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Рішення про позбавлення Труханова громадянства - не політичний крок

Використання фіндопомоги від ЄС

Президент підкреслив, що війна може завершитися раніше, але кошти знадобляться для відновлення держави, а також для забезпечення виплат українським військовим.

Він додав, що фінансування може здійснюватися за рахунок заморожених російських активів. "Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю. Просто у нас немає іншого виходу", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ризик угоди Трампа та Путіна без України: Хто сказав, що ми погодимось?

Автор: 

Зеленський Володимир (25981) допомога (8854) Євросоюз (14397)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Збирає кошти і розподіляє між своїми друзями!
показати весь коментар
28.10.2025 10:55 Відповісти
+4
Артист разговорного жанра. Все по кругу, все ему что-то должны. Только он никому ничего не должен.
показати весь коментар
28.10.2025 10:55 Відповісти
+4
два три тижні

2-3 роки?
у рудого імбецила нахапався?
а, потім що?
чи розраховуєш, що ще 2-3 роки помародериш, а потім тебе хєр знайдуть?
міндіч з шефіром на сто поколінь напакувались?
показати весь коментар
28.10.2025 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Збирає кошти і розподіляє між своїми друзями!
показати весь коментар
28.10.2025 10:55 Відповісти
Артист разговорного жанра. Все по кругу, все ему что-то должны. Только он никому ничего не должен.
показати весь коментар
28.10.2025 10:55 Відповісти
два три тижні

2-3 роки?
у рудого імбецила нахапався?
а, потім що?
чи розраховуєш, що ще 2-3 роки помародериш, а потім тебе хєр знайдуть?
міндіч з шефіром на сто поколінь напакувались?
показати весь коментар
28.10.2025 10:56 Відповісти
Коротше давайте грошви в ми самі розберемося що нам робити! Треба ж і внуків наших забезпечити бо у небритій мордяці вже не лізуть долари в офшори.
показати весь коментар
28.10.2025 10:58 Відповісти
Це все фантазії. А якщо 2-3 роки армія РФ буде наступати на Львів чи Київ чи Одесу - ми що скажемо - "ну все ми так не домовлялись - час вийшов ми каву пити"?

Будемо воювати стільки стільки треба - виходу в нас 0. Ми як людина серед Тихого океану - ніхто нас не питає чи є сили плавати, будем плавати поки не потонем бо варіантів нема
показати весь коментар
28.10.2025 11:01 Відповісти
А потім шо? Через2-3 роки? Це так порахували потужні менеджери?
Може надія що прийде новий президент у США. Так ні не прийде, буде тож саме або мямля як байден або джейдівенс. І нічого не змінится. Будуть потужні слова підтримки але без зброї,або не потужні батоги але теж без зброї.

Коротче все таж стратегія чуда.
показати весь коментар
28.10.2025 11:02 Відповісти
Ну а потім скаже- не зміг український народ, всіх чоловіків перебили, тепер ми змушені йти на перемиря а я в лондон. Пока.
показати весь коментар
28.10.2025 11:05 Відповісти
Стратегія насправді є - сам процес боротьби й вважається перемогою (про це навіть президент казав і не тільки він). От чим довше боротьба - тим довше перемога. Всі чекають якусь кінцеву точку - а її немає, є тільки процес.
показати весь коментар
28.10.2025 11:27 Відповісти
нас на столько не хватит, машин не мерено и с музыкой, а забирают простых ребят, а как же эти? или закон против,чем крутее пусть сидят здесь, а воюют дураки?
показати весь коментар
28.10.2025 11:09 Відповісти
Чого там не воюватиме, ще й як воюватиме. Он і за ще 3 роки спокійно мова йде, а то вже разом буде 7, а там і до десятки недалеко. Перемога близько.
показати весь коментар
28.10.2025 11:16 Відповісти
зеЛайно собі ще 2-3 роки " правління " відміряло,Поки ця мразота зі своєю ригозеленою шоблою буде при владі, війна в Україні буде тривати до повного знищення України,
показати весь коментар
28.10.2025 11:20 Відповісти
Європа нас і підтримує - як казали латвійці - 0.1% свого ВВП
показати весь коментар
28.10.2025 11:33 Відповісти
 
 