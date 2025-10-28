Зеленський: Україна не воюватиме десятиріччями, але ЄС має стабільно підтримувати нас фінансово 2-3 роки
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує воювати десятиріччями, однак Євросоюз має забезпечити стабільну фінансову підтримку протягом найближчих років.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Зеленського, він наголосив європейським лідерам, що Україна готова воювати ще кілька років, але для цього потрібна прогнозована допомога.
"Я їм сказав - ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма - 2-3 роки. Давайте акцентуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні", - зазначив він.
Використання фіндопомоги від ЄС
Президент підкреслив, що війна може завершитися раніше, але кошти знадобляться для відновлення держави, а також для забезпечення виплат українським військовим.
Він додав, що фінансування може здійснюватися за рахунок заморожених російських активів. "Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю. Просто у нас немає іншого виходу", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2-3 роки?
у рудого імбецила нахапався?
а, потім що?
чи розраховуєш, що ще 2-3 роки помародериш, а потім тебе хєр знайдуть?
міндіч з шефіром на сто поколінь напакувались?
Будемо воювати стільки стільки треба - виходу в нас 0. Ми як людина серед Тихого океану - ніхто нас не питає чи є сили плавати, будем плавати поки не потонем бо варіантів нема
Може надія що прийде новий президент у США. Так ні не прийде, буде тож саме або мямля як байден або джейдівенс. І нічого не змінится. Будуть потужні слова підтримки але без зброї,або не потужні батоги але теж без зброї.
Коротче все таж стратегія чуда.