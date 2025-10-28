РУС
Зеленский: Украина не будет воевать десятилетиями, но ЕС должен стабильно поддерживать нас финансово 2-3 года

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует воевать десятилетиями, однако Евросоюз должен обеспечить стабильную финансовую поддержку в течение ближайших лет.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, он подчеркнул европейским лидерам, что Украина готова воевать еще несколько лет, но для этого нужна прогнозируемая помощь.

"Я им сказал - мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа - 2-3 года. Давайте акцентируем, что 2-3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине", - отметил он.

Также читайте: ЕС обязался покрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах, РФ должна хорошо это понять, - Кошта

Использование финпомощи от ЕС

Президент подчеркнул, что война может завершиться раньше, но средства понадобятся для восстановления государства, а также для обеспечения выплат украинским военным.

Он добавил, что финансирование может осуществляться за счет замороженных российских активов. "Если война закончится через месяц, мы будем тратить эти деньги на восстановление. Если она завершится не через месяц, а через какое-то время, значит мы их будем тратить на оружие. Просто у нас нет другого выхода", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о риске сделки Трампа и Путина без Украины: Кто сказал, что мы согласимся?

Зеленский Владимир (22416) помощь (8173) Евросоюз (17752)
Збирає кошти і розподіляє між своїми друзями!
Ну а потім скаже- не зміг український народ, всіх чоловіків перебили, тепер ми змушені йти на перемиря а я в лондон. Пока.
Артист разговорного жанра. Все по кругу, все ему что-то должны. Только он никому ничего не должен.
