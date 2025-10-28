Зеленский: Украина не будет воевать десятилетиями, но ЕС должен стабильно поддерживать нас финансово 2-3 года
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует воевать десятилетиями, однако Евросоюз должен обеспечить стабильную финансовую поддержку в течение ближайших лет.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Зеленского, он подчеркнул европейским лидерам, что Украина готова воевать еще несколько лет, но для этого нужна прогнозируемая помощь.
"Я им сказал - мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа - 2-3 года. Давайте акцентируем, что 2-3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине", - отметил он.
Использование финпомощи от ЕС
Президент подчеркнул, что война может завершиться раньше, но средства понадобятся для восстановления государства, а также для обеспечения выплат украинским военным.
Он добавил, что финансирование может осуществляться за счет замороженных российских активов. "Если война закончится через месяц, мы будем тратить эти деньги на восстановление. Если она завершится не через месяц, а через какое-то время, значит мы их будем тратить на оружие. Просто у нас нет другого выхода", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2-3 роки?
у рудого імбецила нахапався?
а, потім що?
чи розраховуєш, що ще 2-3 роки помародериш, а потім тебе хєр знайдуть?
міндіч з шефіром на сто поколінь напакувались?
Будемо воювати стільки стільки треба - виходу в нас 0. Ми як людина серед Тихого океану - ніхто нас не питає чи є сили плавати, будем плавати поки не потонем бо варіантів нема
Може надія що прийде новий президент у США. Так ні не прийде, буде тож саме або мямля як байден або джейдівенс. І нічого не змінится. Будуть потужні слова підтримки але без зброї,або не потужні батоги але теж без зброї.
Коротче все таж стратегія чуда.