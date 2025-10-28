УКР
Глава МЗС Нідерландів ван Віл прибув до Києва

Давід ван Віл прибув у Київ

У вівторок, 28 жовтня, до Києва прибув міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Віл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Нідерландів повідомив у Х.

"Кожен день Росія тероризує українське населення. Жертвами стають невинні люди. Сім'ї залишаються без електроенергії та газу, а температура стає дедалі нижчою.

Моє сьогоднішнє послання в Києві: ми максимально підтримуємо Україну в боротьбі проти російського агресора", - йдеться в дописі.

Нам потрібен Ван Хельсінг, бо кровосісі у владі все *********
28.10.2025 10:50 Відповісти
 
 