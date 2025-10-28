Глава МИД Нидерландов ван Вил прибыл в Киев
Во вторник, 28 октября, в Киев прибыл министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Нидерландов сообщил в Х.
"Каждый день Россия терроризирует украинское население. Жертвами становятся невинные люди. Семьи остаются без электроэнергии и газа, а температура становится все ниже и ниже.
Мое сегодняшнее послание в Киеве: мы максимально поддерживаем Украину в борьбе против российского агрессора", - говорится в заметке.
