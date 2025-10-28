РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9408 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
199 1

Глава МИД Нидерландов ван Вил прибыл в Киев

Давид ван Вил прибыл в Киев

Во вторник, 28 октября, в Киев прибыл министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Нидерландов сообщил в Х.

"Каждый день Россия терроризирует украинское население. Жертвами становятся невинные люди. Семьи остаются без электроэнергии и газа, а температура становится все ниже и ниже.

Мое сегодняшнее послание в Киеве: мы максимально поддерживаем Украину в борьбе против российского агрессора", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды увеличат финансовую поддержку Украины в энергетической сфере, - Схооф

Автор: 

Нидерланды (1663) россия (97842)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нам потрібен Ван Хельсінг, бо кровосісі у владі все *********
показать весь комментарий
28.10.2025 10:50 Ответить
 
 