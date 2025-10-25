Нидерланды увеличат финансовую поддержку Украины в энергетической сфере, - Схооф

Нидерланды намерены увеличить финансовую поддержку Украины в энергетической сфере перед началом зимы.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время совместного с лидерами стран Коалиции желающих и генерального секретаря НАТО общения с прессой, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Усиление экономического давления на РФ

"Мы видим, что Россия является единственной стороной, которая отвергает прекращение огня, обходит все дипломатические инициативы и продолжает атаковать Украину. Единственный способ убедить Путина начать серьезные переговоры - это усиление экономического давления на Россию и наша поддержка Украины", - сказал глава нидерландского правительства.

Необходимость поддержки Украины

Схооф подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение, и все страны должны вносить свой вклад.

В частности, он призвал усилить энергетическую помощь Украине, "чтобы помочь украинцам пережить зиму".

"Мы очень обеспокоены постоянными атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины перед началом зимы. Внутренние и производственные затраты на восстановление высоки. Поэтому Нидерланды увеличат финансовую поддержку в энергетической сфере, и мы призываем всех партнеров также рассмотреть возможность увеличения своих взносов", - заявил премьер-министр Нидерландов.

