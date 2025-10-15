Мы должны обеспечить непрерывный поток поддержки для Украины, - глава Минобороны Нидерландов Брекельманс

Стоит изменить стратегическую динамику, потому что диктатор Путин чувствует, что он выигрывает с каждым днем продолжения российской агрессии в Украине.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня очень важный день для нашей коллективной обороны и безопасности. И, конечно, мы будем говорить о российской агрессии и о рисках, на которые Россия идет все больше, а также о том, как российская угроза все больше приближается к территории НАТО. Я очень горжусь тем, что наши нидерландские F-35 смогли уничтожить несколько дронов в Польше. Но, конечно, мы должны сделать из этого выводы. F-35 не является самым эффективным способом уничтожения дронов, и мы должны найти гораздо более эффективные методы для этого", - отметил он.

Брекельманс рассказал, что в эти выходные посетил один из командных центров противодействия беспилотникам в Одессе и увидел, "насколько инновационно и эффективно Украина это делает".

"И я думаю, что это - яркий пример, из которого нам стоит учиться", - убежден он.

"Почти каждый день мы видим мощные воздушные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Украинцы сказали мне в минувшие выходные, что эта зима будет самой тяжелой из всех. И мы должны обеспечить непрерывный поток поддержки для Украины", - добавил министр.

Брекельманс напомнил, что Нидерланды предоставляют Украине пакет поддержки на 200 млн евро для перехвата российских беспилотников.

"Несколько дней назад я объявил о 200 миллионах евро помощи в рамках борьбы с беспилотниками. Сегодня о еще 90 миллионах евро на дроны: как разведывательные, так и ударные. Мы видим, что оборонная промышленность Украины все еще имеет потенциал для увеличения производства, и именно поэтому мы инвестируем еще 90 миллионов", - сказал глава Минобороны.

Он призвал изменить стратегическую динамику, потому что Путин чувствует, что он выигрывает с каждым днем продолжения российской агрессии в Украине.

"И нам нужно убедиться, что расходы для Путина растут. Это означает стабильный поток, а также долгосрочные обязательства перед Украиной, когда речь идет о военной поддержке, как двусторонней, так и с помощью других средств, таких как замороженные активы.

Но также нам нужно убедиться, что благодаря большим санкциям, большему экономическому давлению на Россию, Путин почувствует, что он не может продолжать так, и что мы в конце концов, вместе с Украиной, победим. И нам нужно изменить эту основную динамику. И я думаю, что мы также должны обсудить это сегодня. Я продолжаю призывать всех активизироваться", - подытожил Брекельманс.

