Финляндия и Швеция призвали ЕС использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Премьер-министры Финляндии и Швеции Петтери Орпо и Ульф Кристерссон призвали Европейскую комиссию использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Об этом они написали в совместном письме, поданном накануне неформальных встреч ЕС в Копенгагене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Helsinki Times.

Орпо и Кристерссон заявили, что до 2027 года на поддержку Украины нужно будет выделить около 130 миллиардов евро.

План предусматривает использование замороженных российских активов в качестве залога для предоставления кредита Украине с отсрочкой до момента выплаты Россией репараций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен: "Репарационный заем" Украине из замороженных активов РФ - "чувствительный вопрос" для ЕС

По данным издания, письмо, которое подали Финляндия и Швеция, имеет целью повлиять на дискуссии по финансированию Украины, поставив в центр дебатов именно обездвиженные российские средства.

В документе утверждается, что промедление с действиями принесет стратегические расходы.

Орпо и Кристерссон предупредили, что без предсказуемого потока финансирования военные и гражданские институты Украины рискуют стать уязвимыми к сбоям.

В письме не уточняются сроки выдачи предложенного займа, но указано, что работу по подготовке к выплатам "следует начать немедленно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия поддерживает предложение Еврокомиссии по репарационным кредитам для Украины, - премьер Силиня

Замороженные российские активы

Стоимость замороженных российских суверенных активов в ЕС составляет почти €211 миллиардов.

В целом Евросоюз, страны G7 и Австралия заморозили примерно €260 миллиардов в виде ценных бумаг и наличных денег.

Напомним, в октябре 2024 года Совет ЕС окончательно одобрил предоставление Украине кредита до €35 миллиардов. Эти деньги - вклад блока в инициативу G7 о передаче Украине $50 миллиардов (€45 миллиардов) кредита, который будет гаситься за счет прибыли от замороженных активов России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц обсудит с ЕС план финансирования Украины из замороженных активов РФ на 140 млрд евро, - СМИ