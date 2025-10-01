Мерц обсудит с ЕС план финансирования Украины из замороженных активов РФ на 140 млрд евро, - СМИ
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует убедить европейских коллег поддержать идею предоставления Украине 140 млрд евро в течение следующих двух лет на военные нужды за счет замороженных российских активов.
Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Мерц намерен обсудить это предложение на евросаммите в Копенгагене 1-2 октября. По его словам, такая сумма может существенно усилить обороноспособность Украины.
Ранее правительство Германии сдержанно относилось к использованию замороженных российских активов непосредственно для поддержки Украины из-за рисков для финансовых рынков и вопросов международного права. До этого момента использовались только доходы от активов.
Предлагаемая схема предполагает, что Еврокомиссия получит доступ к средствам в Euroclear, после чего Украине будет предоставлен беспроцентный займ на 140 млрд евро, разбитый на несколько траншей. Чтобы избежать фактической экспроприации, кредиты будут обеспечиваться бюджетными гарантиями стран-членов ЕС. После завершения войны Украина либо получит репарации от России, либо вернет средства ЕС.
Мерц отмечает, что такая модель станет сигналом для Украины о непоколебимой поддержке ЕС, усилит суверенитет решений ЕС и продемонстрирует Москве, что Европа готова к смелым решениям.
Ожидается, что обсуждение в Копенгагене будет предварительным, а более детальная дискуссия состоится на встрече Евросовета в Брюсселе через три недели. Препятствием для реализации схемы могут стать лишь проблемы с продлением санкций, обеспечивающих замораживание активов.
дякуємо Мерцу , що хоть щось робить для України
Украінці, є дві мови обовʼязкової для вивчення - английська та німецька. На німецький мові розмовляє сама богата частина Європи
Мерц зазначає, що.....Європа готова до сміливих рішень.