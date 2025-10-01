УКР
Мерц обговорить з ЄС план фінансування України із заморожених активів РФ на 140 млрд євро, - ЗМІ

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує переконати європейських колег підтримати ідею надання Україні 140 млрд євро протягом наступних двох років на військові потреби за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Мерц має намір обговорити цю пропозицію на євросамітах у Копенгагені 1-2 жовтня. За його словами, така сума може суттєво посилити обороноздатність України.

Раніше уряд Німеччини стримано ставився до використання заморожених російських активів безпосередньо для підтримки України через ризики для фінансових ринків та питання міжнародного права. До цього моменту використовувалися лише прибутки від активів.

Пропонована схема передбачає, що Єврокомісія отримає доступ до коштів у Euroclear, після чого Україні буде надано безпроцентну позику на 140 млрд євро, розбиту на кілька траншів. Щоб уникнути фактичної експропріації, кредити забезпечуватимуться бюджетними гарантіями країн-членів ЄС. Після завершення війни Україна або отримає репарації від Росії, або поверне кошти ЄС.

Мерц зазначає, що така модель стане сигналом для України про непохитну підтримку ЄС, підсилить суверенітет рішень ЄС та продемонструє Москві, що Європа готова до сміливих рішень.

Очікується, що обговорення у Копенгагені буде попереднім, а більш детальна дискусія відбудеться на зустрічі Євроради у Брюсселі за три тижні. Перешкодою для реалізації схеми можуть стати лише проблеми з продовженням санкцій, що забезпечують замороження активів.

Майбутній час - не цікаво.... Де новина про .... "не планує"
01.10.2025 12:53 Відповісти
ЙШОВ ЧЕТВЕРТИЙ РІК ВІЙНИ
дякуємо Мерцу , що хоть щось робить для України
Украінці, є дві мови обовʼязкової для вивчення - английська та німецька. На німецький мові розмовляє сама богата частина Європи
01.10.2025 12:58 Відповісти
Тобто,якщо кацапи заб'ють болт на репарації то Україні доведеться самій платити? Та х#й там плавав,панове європейці. Ті 140 лярдів ще треба отримати. А там...поживемо-побачимо.
01.10.2025 12:58 Відповісти
Після завершення війни Україна або отримає репарації від Росії, або поверне кошти ЄС.)
Мерц зазначає, що.....Європа готова до сміливих рішень.
01.10.2025 13:00 Відповісти
"Після завершення війни Україна або отримає репарації від Росії, або поверне кошти ЄС." А ктото у нас мечтает что и при заморозке армию будут держать на уровне 800к. Нет господа, арбайтен будут все кто остался чтоб отдавать долги , так как шанс что путлер чтото будет выплачивать стремится к нулю, у него самого денег щас нету и выжимают налогами из ванек все что могут
01.10.2025 13:03 Відповісти
 
 