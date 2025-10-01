Мерц обговорить з ЄС план фінансування України із заморожених активів РФ на 140 млрд євро, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує переконати європейських колег підтримати ідею надання Україні 140 млрд євро протягом наступних двох років на військові потреби за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Мерц має намір обговорити цю пропозицію на євросамітах у Копенгагені 1-2 жовтня. За його словами, така сума може суттєво посилити обороноздатність України.

Раніше уряд Німеччини стримано ставився до використання заморожених російських активів безпосередньо для підтримки України через ризики для фінансових ринків та питання міжнародного права. До цього моменту використовувалися лише прибутки від активів.

Пропонована схема передбачає, що Єврокомісія отримає доступ до коштів у Euroclear, після чого Україні буде надано безпроцентну позику на 140 млрд євро, розбиту на кілька траншів. Щоб уникнути фактичної експропріації, кредити забезпечуватимуться бюджетними гарантіями країн-членів ЄС. Після завершення війни Україна або отримає репарації від Росії, або поверне кошти ЄС.

Мерц зазначає, що така модель стане сигналом для України про непохитну підтримку ЄС, підсилить суверенітет рішень ЄС та продемонструє Москві, що Європа готова до сміливих рішень.

Очікується, що обговорення у Копенгагені буде попереднім, а більш детальна дискусія відбудеться на зустрічі Євроради у Брюсселі за три тижні. Перешкодою для реалізації схеми можуть стати лише проблеми з продовженням санкцій, що забезпечують замороження активів.

