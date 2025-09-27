Ми не в стані війни, але й миру більше немає, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що про мир у ФРН більше не можна говорити.
Про це він сказав під час на саміті, присвяченому екосистемам, у п’ятницю, 26 вересня, в Берліні, передають "Укрінформ" та Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше за десятиліття ми спостерігаємо масштабну спробу посунути кордони за допомогою військової сили, і не просто десь у світі, а в Європі", - заявив канцлер ФРН, говорячи про війну РФ проти України.
Він наголосив, що Німеччина продовжить допомагати Україні. Політик додав, що німці роблять це не виключно заради України, але й заради себе.
"Загроза реальна. Ви читаєте це в газетах, чуєте це в новинах: польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені, масові погрози окремим публічним діячам — не лише в Німеччині, а й у багатьох інших європейських країнах — щоденні акти саботажу, спроби паралізувати центри обробки даних, кібератаки… Ми не у стані війни, але й миру більше немає. Ми повинні чітко усвідомлювати це, якщо хочемо відповісти на виклики, з якими зараз стикаємося",- сказав Мерц.
Не хочу пропагувати кремлівські наративи, але все-таки вперше за десятиліття це було в Косово. Тоді кордони Сербії посунули і створили там щось типу Абхазії.
о каких кордонах сербии вы говорите? с 1918 года югославия была унитарным государством и никто там не имел никаких кордонов. с 1947 года югославия стала федерацией и было очерчено административное деление по республикам в рамках федерации. косово было автономным краем в составе сербии, но с 1974 года все автномные края югославии получили права республик. и когда случился полный развал югославии, сербия, игнорируя право косово не самоопределение, предъявила не него претензии, типа "это наши исторические земли". ничего не напоминает?