Ми не в стані війни, але й миру більше немає, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що про мир у ФРН більше не можна говорити.

Про це він сказав під час на саміті, присвяченому екосистемам, у п’ятницю, 26 вересня, в Берліні, передають "Укрінформ" та Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше за десятиліття ми спостерігаємо масштабну спробу посунути кордони за допомогою військової сили, і не просто десь у світі, а в Європі", - заявив канцлер ФРН, говорячи про війну РФ проти України.

Він наголосив, що Німеччина продовжить допомагати Україні. Політик додав, що німці роблять це не виключно заради України, але й заради себе.

"Загроза реальна. Ви читаєте це в газетах, чуєте це в новинах: польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені, масові погрози окремим публічним діячам — не лише в Німеччині, а й у багатьох інших європейських країнах — щоденні акти саботажу, спроби паралізувати центри обробки даних, кібератаки… Ми не у стані війни, але й миру більше немає. Ми повинні чітко усвідомлювати це, якщо хочемо відповісти на виклики, з якими зараз стикаємося",- сказав Мерц.

