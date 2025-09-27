УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4352 відвідувача онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
373 5

Ми не в стані війни, але й миру більше немає, - Мерц

Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що про мир у ФРН більше не можна говорити.

Про це він сказав під час на саміті, присвяченому екосистемам, у п’ятницю, 26 вересня, в Берліні, передають "Укрінформ" та Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше за десятиліття ми спостерігаємо масштабну спробу посунути кордони за допомогою військової сили, і не просто десь у світі, а в Європі", - заявив канцлер ФРН, говорячи про війну РФ проти України. 

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Він наголосив, що Німеччина продовжить допомагати Україні. Політик додав, що німці роблять це не виключно заради України, але й заради себе.

"Загроза реальна. Ви читаєте це в газетах, чуєте це в новинах: польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені, масові погрози окремим публічним діячам — не лише в Німеччині, а й у багатьох інших європейських країнах — щоденні акти саботажу, спроби паралізувати центри обробки даних, кібератаки… Ми не у стані війни, але й миру більше немає. Ми повинні чітко усвідомлювати це, якщо хочемо відповісти на виклики, з якими зараз стикаємося",- сказав Мерц.

Читайте також: Росія дестабілізує Європу, порушуючи кордони Польщі та Румунії, - Мерц

Автор: 

Німеччина (7743) Мерц Фрідріх (249)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не напад на країну, а спроба посунути кордони. У західних політиків чіткі директиви.
показати весь коментар
27.09.2025 00:53 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2025 01:08 Відповісти
"Вперше за десятиліття ми спостерігаємо масштабну спробу посунути кордони за допомогою військової сили Джерело: https://censor.net/ua/n3576457

Не хочу пропагувати кремлівські наративи, але все-таки вперше за десятиліття це було в Косово. Тоді кордони Сербії посунули і створили там щось типу Абхазії.
показати весь коментар
27.09.2025 00:59 Відповісти
"Тоді кордони Сербії посунули"

о каких кордонах сербии вы говорите? с 1918 года югославия была унитарным государством и никто там не имел никаких кордонов. с 1947 года югославия стала федерацией и было очерчено административное деление по республикам в рамках федерации. косово было автономным краем в составе сербии, но с 1974 года все автномные края югославии получили права республик. и когда случился полный развал югославии, сербия, игнорируя право косово не самоопределение, предъявила не него претензии, типа "это наши исторические земли". ничего не напоминает?
показати весь коментар
27.09.2025 01:21 Відповісти
Як все просто. Дивно, що Україна досі вважає Косово частиною Сербії.
показати весь коментар
27.09.2025 01:37 Відповісти
 
 