Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что о мире в ФРГ больше нельзя говорить.

Об этом он сказал во время на саммите, посвященном экосистемам, в пятницу, 26 сентября, в Берлине, передают"Укрінформ" и Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые за десятилетия мы наблюдаем масштабную попытку подвинуть границы с помощью военной силы, и не просто где-то в мире, а в Европе", - заявил канцлер ФРГ, говоря о войне РФ против Украины.

Он подчеркнул, что Германия продолжит помогать Украине. Политик добавил, что немцы делают это не только ради Украины, но и ради себя.

"Угроза реальная. Вы читаете это в газетах, слышите это в новостях: полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене, массовые угрозы отдельным публичным деятелям - не только в Германии, но и во многих других европейских странах - ежедневные акты саботажа, попытки парализовать центры обработки данных, кибератаки... Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет. Мы должны четко осознавать это, если хотим ответить на вызовы, с которыми сейчас сталкиваемся", - сказал Мерц.

