Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что о мире в ФРГ больше нельзя говорить.
Об этом он сказал во время на саммите, посвященном экосистемам, в пятницу, 26 сентября, в Берлине, передают"Укрінформ" и Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые за десятилетия мы наблюдаем масштабную попытку подвинуть границы с помощью военной силы, и не просто где-то в мире, а в Европе", - заявил канцлер ФРГ, говоря о войне РФ против Украины.
Он подчеркнул, что Германия продолжит помогать Украине. Политик добавил, что немцы делают это не только ради Украины, но и ради себя.
"Угроза реальная. Вы читаете это в газетах, слышите это в новостях: полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене, массовые угрозы отдельным публичным деятелям - не только в Германии, но и во многих других европейских странах - ежедневные акты саботажа, попытки парализовать центры обработки данных, кибератаки... Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет. Мы должны четко осознавать это, если хотим ответить на вызовы, с которыми сейчас сталкиваемся", - сказал Мерц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не хочу пропагувати кремлівські наративи, але все-таки вперше за десятиліття це було в Косово. Тоді кордони Сербії посунули і створили там щось типу Абхазії.
о каких кордонах сербии вы говорите? с 1918 года югославия была унитарным государством и никто там не имел никаких кордонов. с 1947 года югославия стала федерацией и было очерчено административное деление по республикам в рамках федерации. косово было автономным краем в составе сербии, но с 1974 года все автномные края югославии получили права республик. и когда случился полный развал югославии, сербия, игнорируя право косово не самоопределение, предъявила не него претензии, типа "это наши исторические земли". ничего не напоминает?
- Шановний, прокиньтеся - ви серете!
- А хто вам сказав, що я сплю?