Новости Угроза агрессии рф для Европы
1 456 12

Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет, - Мерц

Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что о мире в ФРГ больше нельзя говорить.

Об этом он сказал во время на саммите, посвященном экосистемам, в пятницу, 26 сентября, в Берлине, передают"Укрінформ" и Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые за десятилетия мы наблюдаем масштабную попытку подвинуть границы с помощью военной силы, и не просто где-то в мире, а в Европе", - заявил канцлер ФРГ, говоря о войне РФ против Украины.

Он подчеркнул, что Германия продолжит помогать Украине. Политик добавил, что немцы делают это не только ради Украины, но и ради себя.

"Угроза реальная. Вы читаете это в газетах, слышите это в новостях: полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене, массовые угрозы отдельным публичным деятелям - не только в Германии, но и во многих других европейских странах - ежедневные акты саботажа, попытки парализовать центры обработки данных, кибератаки... Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет. Мы должны четко осознавать это, если хотим ответить на вызовы, с которыми сейчас сталкиваемся", - сказал Мерц.

Читайте также: Россия дестабилизирует Европу, нарушая границы Польши и Румынии, - Мерц

Автор: 

Германия (7289) Фридрих Мерц (244)
Топ комментарии
+5
Як у тому анекдоті.

- Шановний, прокиньтеся - ви серете!
- А хто вам сказав, що я сплю?
27.09.2025 02:09 Ответить
+3
27.09.2025 01:08 Ответить
+3
Ойц, нємножько бєрєменна!
27.09.2025 02:38 Ответить
Не напад на країну, а спроба посунути кордони. У західних політиків чіткі директиви.
27.09.2025 00:53 Ответить
27.09.2025 01:08 Ответить
"Вперше за десятиліття ми спостерігаємо масштабну спробу посунути кордони за допомогою військової сили Джерело: https://censor.net/ua/n3576457

Не хочу пропагувати кремлівські наративи, але все-таки вперше за десятиліття це було в Косово. Тоді кордони Сербії посунули і створили там щось типу Абхазії.
27.09.2025 00:59 Ответить
"Тоді кордони Сербії посунули"

о каких кордонах сербии вы говорите? с 1918 года югославия была унитарным государством и никто там не имел никаких кордонов. с 1947 года югославия стала федерацией и было очерчено административное деление по республикам в рамках федерации. косово было автономным краем в составе сербии, но с 1974 года все автномные края югославии получили права республик. и когда случился полный развал югославии, сербия, игнорируя право косово не самоопределение, предъявила не него претензии, типа "это наши исторические земли". ничего не напоминает?
27.09.2025 01:21 Ответить
Як все просто. Дивно, що Україна досі вважає Косово частиною Сербії.
27.09.2025 01:37 Ответить
... в Германии пока нет чёткой правовой базы для применения оружия против беспилотников. Сейчас военные могут лишь вынуждать нарушителей воздушного пространства к посадке или производить предупредительные выстрелы.
27.09.2025 01:58 Ответить
Як у тому анекдоті.

- Шановний, прокиньтеся - ви серете!
- А хто вам сказав, що я сплю?
27.09.2025 02:09 Ответить
Ойц, нємножько бєрєменна!
27.09.2025 02:38 Ответить
Гер Мерц вам треба додати - ми ге в стані аійни поки борется Україна та існують ЗСУ.
27.09.2025 06:13 Ответить
Ми зняли штани і стоїмо раком. Гляньте хтось,нас вже жарять?(Мерц)
27.09.2025 06:48 Ответить
" я тебе кохаю . але заміж не піду...."
27.09.2025 06:50 Ответить
О, побігли мідрі українці давати поради розвиненій Німеччині. У них реально немає війни і вони більше зробили для оборони України, чим Президент України і всі його слуги. Краще запитайте у свого Лідора Всесвіту, чому він до цього часу не переміг ворога, як обіцяв у 2019 році?
27.09.2025 07:56 Ответить
 
 