Латвия поддерживает предложение Еврокомиссии о репарационных кредитах для Украины, - премьер Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддерживает предложение Европейской Комиссии по использованию российских иммобилизованных активов для помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сказала в среду перед началом неформального заседания Европейского совета, которое проходит в Копенгагене.

"Сегодня очень важно обсудить, как мы можем еще больше координировать то, что мы делаем в НАТО, что мы можем сделать на уровне Европейского Союза, и я очень жду предложение Европейской Комиссии по использованию российских иммобилизованных активов для помощи Украине", - отметила Силиня в контексте вторжения дронов и российских самолетов в воздушное пространство Европы

Она отметила, что Латвия "уже довольно давно просит использовать эти иммобилизованные активы для Украины".

"Теперь у Комиссии есть предложение, и нам действительно нужно увидеть детали. Также я с нетерпением жду предложение, как мы можем еще лучше усилить нашу оборону и сдерживание на восточном фланге, и инициатива по стене из дронов или чего-то подобного всегда приветствовалась с нашей стороны", - добавила премьер Латвии.

Она убеждена, что ЕС должен "использовать это предложение по репарациям".

"Поэтому я считаю, что мы должны продолжать с репарациями. Я не думаю, что есть потенциал, что что-то может пойти не так, но, конечно, мы все еще можем поработать над деталями, но это хорошее предложение. Поэтому я действительно поддерживаю предложение Европейской Комиссии", - подчеркнула она.

