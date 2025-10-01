Латвія підтримує пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України, - прем’єрка Сіліня

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня підтримує пропозицію Європейської Комісії щодо використання російських іммобілізованих активів для допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона сказала у середу перед початком неформального засідання Європейської ради, яке відбувається в Копенгагені.

"Сьогодні дуже важливо обговорити, як ми можемо ще більше координувати те, що ми робимо в НАТО, що ми можемо зробити на рівні Європейського Союзу, і я дуже чекаю на пропозицію Європейської Комісії щодо використання російських іммобілізованих активів для допомоги Україні", - зазначила Сіліня в контексті вторгнення дронів та російських літаків у повітряний простір Європи

Вона зауважила, що Латвія "вже доволі давно просить використовувати ці іммобілізовані активи для України".

"Тепер у Комісії є пропозиція, і нам дійсно потрібно побачити деталі. Також я з нетерпінням чекаю на пропозицію, як ми можемо ще краще посилити нашу оборону та стримування на східному фланзі, і ініціатива щодо стіни з дронів чи чогось подібного завжди віталася з нашого боку", - додала прем’єрка Латвії.

Вона переконана, що ЄС повинен "використати цю пропозицію щодо репарацій".

"Тому я вважаю, що ми повинні продовжувати з репараціями. Я не думаю, що є потенціал, що щось може піти не так, але, звичайно, ми все ще можемо попрацювати над деталями, але це хороша пропозиція. Тож я справді підтримую пропозицію Європейської Комісії", - наголосила вона.

