Британія пропонує використати заморожені активи РФ для позик Україні, - Politico

Уряд Великої Британії розглядає можливість фінансування нової хвилі позик Україні за рахунок заморожених у країні російських державних активів на мільярди фунтів стерлінгів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила цей план, який може бути аналогічним плану, запропонованому Європейським Союзом, міністрам фінансів ЄС на зустрічі у Копенгагені в суботу.

Водночас вона не повідомила конкретних деталей щодо того, як працюватиме цей план, але зауважила, що позики відповідатимуть міжнародному праву та не передбачатимуть постійної конфіскації російських державних активів.

Зазначається, що хоча левова частка російських активів - 185 мільярдів євро - заморожена в ЄС у бельгійському депозитарії Euroclear, близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів зберігається у Великій Британії.

Також читайте: "Репараційні кредити": Єврокомісія готує механізм допомоги Україні на 170 мільярдів євро, – FT

Ці кошти профінансують схему "репараційних позик" у Великій Британії, яка, на думку міністерства фінансів країни, "працюватиме в унісон" з програмою ЄС. У міністерстві додали, що пропозиції, які розглядаються, можуть розблокувати фінансування позик до повної вартості активів РФ, що перебувають у Великій Британії.

Так, згідно зі схемою ЄС, Брюссель надаватиме Україні позики на суму до 172 мільярдів євро шляхом обміну російських грошей, пов'язаних із замороженими російськими активами, на облігації з нульовою ставкою.

У ЄС сподіваються, що така пропозиція дозволить уникнути звинувачень щодо повної конфіскації грошей.

Згідно зі схемою ЄС, Україна має повернути позику лише після того, як Москва сплатить воєнні репарації, що вважається малоймовірним.

Також читайте: Україна може отримати $300 млрд без конфіскації російських коштів, - Reuters

Раніше двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт, яким пропонується передавати Україні кожні 90 днів заморожені російські активи, які зберігаються в США.

От британці молодці. Навіщо ці напівзаходи з відсотками? На жаль, в Британії всього £25B кцпських грошей. Але це вже щось.
Тільки сінєгубовим не роздавайте...Якось напряму з виробниками дронів працюйте .Бо пройдисвіти при владі розкрадуть всі гроші
на відсотки або на позики ціх грошей, потрібно виробляти зброю для України
И побыстрее....
Але не через руки злиднів зеленського з Урядового кварталу та Нацбанку!! Умеров з міндічем, гончаруком та служками, можуть на своєму прикладі пояснити Західним Партнерам(але вони про це, теж знають)!!
Есть более действенный способ
Выдворить из Британии всех кацапов
Простых кацапов в Британии нет
Там есть ***** и ****** Пескова
Там есть ***** Собчак
Там много сук путина
Им могли бы дать под зад после отравления Литвиненко
Не дали
Так дайте сейчас!!!!!!!!!
Противно,когда говорят про ценности
А при этом легко их продают
Когда слышат шелест купюр
умєрову з міндічєм пох, що за гроші. Просто дайте
Ну не ******? Для позик. Будемо кацапам гроші заробляти?
Для позик? Якого біса - це має бути контребуція за кацапське вторгнення, які ще позики?
