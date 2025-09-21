Британія пропонує використати заморожені активи РФ для позик Україні, - Politico
Уряд Великої Британії розглядає можливість фінансування нової хвилі позик Україні за рахунок заморожених у країні російських державних активів на мільярди фунтів стерлінгів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.
Зазначається, що міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила цей план, який може бути аналогічним плану, запропонованому Європейським Союзом, міністрам фінансів ЄС на зустрічі у Копенгагені в суботу.
Водночас вона не повідомила конкретних деталей щодо того, як працюватиме цей план, але зауважила, що позики відповідатимуть міжнародному праву та не передбачатимуть постійної конфіскації російських державних активів.
Зазначається, що хоча левова частка російських активів - 185 мільярдів євро - заморожена в ЄС у бельгійському депозитарії Euroclear, близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів зберігається у Великій Британії.
Ці кошти профінансують схему "репараційних позик" у Великій Британії, яка, на думку міністерства фінансів країни, "працюватиме в унісон" з програмою ЄС. У міністерстві додали, що пропозиції, які розглядаються, можуть розблокувати фінансування позик до повної вартості активів РФ, що перебувають у Великій Британії.
Так, згідно зі схемою ЄС, Брюссель надаватиме Україні позики на суму до 172 мільярдів євро шляхом обміну російських грошей, пов'язаних із замороженими російськими активами, на облігації з нульовою ставкою.
У ЄС сподіваються, що така пропозиція дозволить уникнути звинувачень щодо повної конфіскації грошей.
Згідно зі схемою ЄС, Україна має повернути позику лише після того, як Москва сплатить воєнні репарації, що вважається малоймовірним.
Раніше двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт, яким пропонується передавати Україні кожні 90 днів заморожені російські активи, які зберігаються в США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Выдворить из Британии всех кацапов
Простых кацапов в Британии нет
Там есть ***** и ****** Пескова
Там есть ***** Собчак
Там много сук путина
Им могли бы дать под зад после отравления Литвиненко
Не дали
Так дайте сейчас!!!!!!!!!
Противно,когда говорят про ценности
А при этом легко их продают
Когда слышат шелест купюр