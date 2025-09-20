Сенатори США запропонували передавати Україні доходи від заморожених активів Росії кожні 90 днів

Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт, яким пропонується передавати Україні кожні 90 днів заморожені російські активи, які зберігаються в США.

Про це йдеться у законопроєкті, який представив комітету Сенату США із міжнародних відносин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що передбачає законопроєкт?

Закон передбачає перепрофілювання заморожених російських суверенних активів, які зберігаються в США, для передачі Україні кожні 90 днів.

Законопроєкт базується на Законі про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для України, який був прийнятий у квітні 2024 року.

Хто автори законопроєкту?

Зміни запропонували сенатори США демократи Джин Шахін, Шелдон Вайтхаус, Річард Блюменталь та республіканці Джим Ріш, Чак Грассі та Ліндсі Грем.

Читайте також: У ЄС скептично ставляться до використання заморожених активів РФ для України, - Будріс

Як сенатори коментують свою ініціативу?

Коментуючи законопроєкт, сенаторка Шахін зазначила, що незаконна війна Росії в Україні спричинила "приголомшливі руйнування та втрати людських життів, і Путін повинен бути притягнутий до відповідальності".

"Перепрофілювання заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самооборони та відновлення її громад. Важливо, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків",- сказала вона.

Своєю чергою сенатор Вайтхаус зазначив, що заморожені суверенні активи Росії є "найбільш підходящою ціллю для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту та відбудови".

"REPO 2.0 спонукатиме адміністрацію Трампа та наших союзників з G7 розпочати конфіскацію заморожених російських активів і розподіл їх між Україною за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна",- сказав він.

Читайте також: Україна може отримати $300 млрд без конфіскації російських коштів, - Reuters

Законодавець Блюменталь зазначив, що наявність графіка вилучення російських активів дасть Україні "впевненість у цій підтримці та продовжить притягати до відповідальності фінансових спонсорів режиму Путіна".

Крім цього, сенатор Ріш нагадав, що сьогодні понад 300 мільярдів доларів російських активів залишаються замороженими у всьому світі.

"Враховуючи жорстокість Росії щодо українського народу, було цілком правильно, що кошти російського уряду у США були вилучені та перепрофільовані, щоб допомогти Україні відбудуватися відповідно до Закону про REPO. Тепер закон заохочуватиме наших союзників використовувати російські активи у своїх країнах для того ж самого та забезпечить прагматичне використання активів, що знаходяться під контролем США", - додав він.

Читайте також: Німеччина готова шукати рішення щодо використання заморожених активів РФ, - міністр фінансів Клінґбайль