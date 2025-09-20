РУС
Сенаторы США предложили передавать Украине доходы от замороженных активов России каждые 90 дней

Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, которым предлагается передавать Украине каждые 90 дней замороженные российские активы, которые хранятся в США.

Об этом говорится в законопроекте, который представил комитету Сената США по международным отношениям, сообщает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает законопроект?

Закон предусматривает перепрофилирование замороженных российских суверенных активов, которые хранятся в США, для передачи Украине каждые 90 дней.

Законопроект базируется на Законе о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для Украины, который был принят в апреле 2024 года.

Кто авторы законопроекта?

Изменения предложили сенаторы США демократы Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус, Ричард Блюменталь и республиканцы Джим Риш, Чак Грасси и Линдси Грем.

Как сенаторы комментируют свою инициативу?

Комментируя законопроект, сенатор Шахин отметила, что незаконная война России в Украине вызвала "потрясающие разрушения и потери человеческих жизней, и Путин должен быть привлечен к ответственности".

"Перепрофилирование замороженных суверенных активов России является необходимым шагом для обеспечения Украины ресурсами для самообороны и восстановления ее громад. Важно, что такой подход позволяет нам продолжать поддерживать Украину без дополнительных затрат для американских налогоплательщиков", - сказала она.

В свою очередь сенатор Уайтхаус отметил, что замороженные суверенные активы России являются "наиболее подходящей целью для предоставления Украине поддержки, необходимой ей для защиты и восстановления".

"REPO 2.0 будет побуждать администрацию Трампа и наших союзников из G7 начать конфискацию замороженных российских активов и распределение их между Украиной по установленному графику, чтобы усилить экономическое давление на Путина",- сказал он.

Законодатель Блюменталь отметил, что наличие графика изъятия российских активов даст Украине "уверенность в этой поддержке и продолжит привлекать к ответственности финансовых спонсоров режима Путина".

Кроме этого, сенатор Риш напомнил, что сегодня более 300 миллиардов долларов российских активов остаются замороженными во всем мире.

"Учитывая жестокость России в отношении украинского народа, было вполне правильно, что средства российского правительства в США были изъяты и перепрофилированы, чтобы помочь Украине отстроиться в соответствии с Законом о REPO. Теперь закон будет поощрять наших союзников использовать российские активы в своих странах для того же самого и обеспечит прагматичное использование активов, находящихся под контролем США", - добавил он.

всі триндять, але ніхто нічого не робить...
20.09.2025 20:38 Ответить
Кожний місяць! Щоб Трамп мав меньше часу на роздуми!
20.09.2025 20:39 Ответить
Говорили, балакали, всралися й заплакали!!
Так і Сенатори США, дотримуються цього сценарію, упродовж 9 місяців балачок, - можемо, розглядаємо, пропонуємо, готуємо, плануємо…
20.09.2025 20:44 Ответить
Як приймуть і візьмуть до виконання, тоді поговоримо !!!
20.09.2025 20:48 Ответить
А якби не було заморожених активів рашки в США - то й ніякої допомоги б не було?
20.09.2025 20:49 Ответить
Сенатори сша сьогодні, як Слуги Зеленського- піzдьожу багато, толку- тільки гірше стає...
20.09.2025 20:56 Ответить
Доходы от 300 миллиардов это очень много. Жадные отморозки отдайте эти деньги Украине.
20.09.2025 20:57 Ответить
Демократи зараз наврядчи реалізують це зараз((( балачки, республіканці потягнуть час, можливо нададуть критичну (аби щє не вмерла) суму й все((( але є друге питання, хто буде освоювати? Zecomander? Вони золотом сратимуть...
20.09.2025 21:31 Ответить
Это Америка Трампа. Там, сейчас, руки могут грести только к себе. И вы верите что эти руки каждые 90 дней будут отгребать от себя?
закон будет поощрять наших союзников использовать российские активы в своих странах для того же самого и обеспечит прагматичное использование активов, находящихся под контролем США"
По нашему, по простому, обращение к союзникам:
Изымите эти деньги и отдайте Украине нам. А мы за это отдадим старое оружие со складов.
20.09.2025 21:33 Ответить
В США этих активов кот надзюрил. Основа в ЕС
20.09.2025 21:43 Ответить
 
 