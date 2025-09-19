Германия готова искать решение по использованию замороженных активов РФ, - министр финансов Клингбайль

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что Берлин хочет продуктивно работать над идеями по использованию российских активов, замороженных в Европейском Союзе и помочь Украине.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Все должно быть тщательно изучено. Германия хочет играть роль страны, которая помогает находить решения, а не блокирует их", - подчеркнул Клингбайль.

Если к полной конфискации средств в Брюсселе относятся осторожно, то сейчас обсуждают интенсивное использование этих ресурсов, в частности для финансирования помощи Украине на фоне неопределенности относительно поддержки со стороны США при президентстве Дональда Трампа.

Отмечается, что пока ЕС принимал только проценты, полученные от активов, которые были заморожены после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Однако министр финансов Германии отметил, что его коалиционное правительство поддерживает идею более активного использования замороженных активов РФ, несмотря на юридические трудности.

"Существует финансовая потребность. Мы хотим быть ответственными перед Украиной", - добавил Клингбайль.

