Испания поддержала планы ЕС по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины, - Reuters
Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что правительство страны поддерживает инициативу Европейской комиссии по монетизации замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Мы выступаем за поиск креативных способов использования этих замороженных активов", - подчеркнул министр экономики страны.
Куэрпо также напомнил, что Испания, которая остается одним из крупнейших импортеров российского сжиженного природного газа в ЕС, работает над постепенным снижением этого импорта и диверсификацией поставок, в частности из США.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Егор Кузнецов
показать весь комментарий19.09.2025 11:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Антананаріву
показать весь комментарий19.09.2025 11:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль