Испания поддержала планы ЕС по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины, - Reuters

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что правительство страны поддерживает инициативу Европейской комиссии по монетизации замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Мы выступаем за поиск креативных способов использования этих замороженных активов", - подчеркнул министр экономики страны.

Куэрпо также напомнил, что Испания, которая остается одним из крупнейших импортеров российского сжиженного природного газа в ЕС, работает над постепенным снижением этого импорта и диверсификацией поставок, в частности из США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может получить $300 млрд без конфискации российских средств, - Reuters