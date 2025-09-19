Іспанія підтримала плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ на користь України, - Reuters
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що уряд країни підтримує ініціативу Європейської комісії з монетизації заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Ми виступаємо за пошук креативних способів використання цих заморожених активів", - наголосив міністр економіки країни.
Куерпо також нагадав, що Іспанія, яка залишається одним із найбільших імпортерів російського скрапленого природного газу в ЄС, працює над поступовим зниженням цього імпорту та диверсифікацією поставок, зокрема з США.
